نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ادعى صياد ذهب أنه وجد أكبر قطعة من الذهب في المملكة المتحدة، والتي وصل وزنها إلى 121.3 غراماً، في نهر باسكتلندا.

واكتُشفت الكتلة المعدنية التي تحتوي على جزئين متصلين، والملقبة بـ"The reunion Nugget"، خلال رحلة بحث عن الكنوز في مايو/آيار.

وإذا ثبت أنها من اسكتلندا، فإن الكتلة المعدنية الثمينة ستُصبح أكبر من "Douglas Nugget"، والتي يصل وزنها إلى 85.7 غرامات، واُكتُشفت في عام 2016.

وقال لي بالمر، الذي كان يكتب كتاباً عن أصول الذهب في المملكة المتحدة، لـCNN إنه تم الاتصال به من قبل صياد الذهب المجهول، الذي أراد تسجيل اكتشافه. وقال بالمر إن المنقب اكتشف المعدن باستخدام تقنية تسمى "القنص"، والتي تتضمن إزالة الشقوق في قاع النهر.

وأوضح بالمر مؤلف كتاب "حوادث الذهب في المملكة المتحدة: دليل التنقيب عن الذهب"، لـCNN أن القطعتين تبدوان وكأنهما من قطعة الذهب ذاتها. وقال بالمر إن القطعتين اللتين يبلغ وزنهما 89.6 غراماً و 31.7 غراماً، "تتلاءمان تماماً مثل بانوراما"، وقد يكون السبب في انفصالهما عن بعضهما البعض الصخور أو التلف الجليدي.

ولكن، خبير الذهب، نيل كلارك، قال لـCNN إنه رغم أنه يوجد 300 موقع فيه ذهب في اسكتلندا، فسيكون من الصعب تحديد موقع كتلة الذهب التي تم اكتشافها حديثاً.

وأشار كلارك إلى أن قوانين الملكية للذهب قد تعقد المسألة كون معظم الذهب يقع تحت ملكية العائلة الحاكمة، أو بعض العقارات في اسكتلندا.