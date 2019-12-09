دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الصورة، تجلس المرأتان، في غرفة معيشة، وتشربان الجعة وتدخنان السجائر، وتضحكان عالياً.

ويقول المصور البريطاني، لي شولمان، إنها أحد صوره المفضلة بمشروع "Midcentury Memories: the Anonymous Project"، وهو كتاب جديد عمل على تأليفه ويجمع بين 300 شريحة "كوداكروم"، تعود إلى الخمسينيات.

وأشار المصور، إلى أن الصور تسلط الضوء على لحظة "تعقيد نقية" و"حرية تامة"، مضيفاً أن بإمكان المشاهد "الإحساس بالصلة بين المرأتين".

وتعد شرائح "كوداكروم"، عبارة عن قطع مستطيلة من فيلم انعكاس الألوان المغطى بالكرتون، الذي تم تحميله في أجهزة عرض الشرائح، وعرضه على الجدران.

وجمع شولمان حوالي 700 ألف شريحة كجزء من مشروع "The Anonymous Project"، غير الربحي، إذ يجمع ويمسح ويحول هذه الشرائح إلى صور رقمية قبل تصنيفها، وتعتبر اليوم واحدة من أكثر المجموعات انتشاراً في العالم.

ورغم أن الصور اُلتُقطت من قبل هواة، حيث أن قدرات التصوير تختلف من شخص إلى آخر، إلا أنه توجد صور متنوعة لرضع وأطفال في يومهم الأول من المدرسة، والحفلات، وغيرها من المناسبات العديدة التي يحضرها الأشخاص في حياتهم اليومية.

وبدأ صانع الأفلام يجمع الصور بعد أن اشترى بعض علب "كوداكروم"، التي تعود إلى الخمسينات من موقع "eBay"، لمجرد الفضول، وخصوصاً أن ثمنها لم يكن مرتفعاً.

ولكنه لم يكن يعلم أن شيئاً كهذا من الممكن أن يلهمه، إذ وجد أنه ينظر من خلال الصور إلى حياة أشخاص بألوان واضحة، رغم أن الصور تبلغ من العمر 60 عاماً.

ومع أن الألوان لا تزال نابضة بالحياة، إلا أنها لن تظل كذلك إلى الأبد، إذ قال شولمان، إنه لا يجب أن تظل كذلك لأكثر من 50 عاماً، وخصوصاً أن الكيماويات الموجودة مع الفيلم تتحلل مع الوقت، لذا قرر أن ينسخ أكبر قدر ممكن منها.

ولا توجد أي تعليقات أو فقرات تشرح الصور، لأن اللحظات التي تُلتقط فيها الصور هي أكثر تعبيراً بحسب رأيه.

وفي الكتاب الذي يعمل عليه، قرر المصور شولمان، اختيار الصور التي تحاكيه، مثل صور السيدتين، أو صورة الشابة التي تنظر إلى الكاميرا، وكأن حبيبها هو الذي يلتقط الصور.