من تصميم لبناني.. ملكة جمال الكون تتكلل بتاج قدره 5 ملايين دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يتم الإعلان عن ملكة جمال الكون، يراود الكثير منا الفضول حول شكل الفائزة بالمسابقة.. ولكن، لم يكن العديد من الأشخاص يبحثون عن صور كاتريونا جراي، بهدف معرفة هُويتها فحسب، وإنما أيضاً للتمتع بمنظر التاج الذي تكللت به من تصميم دار معوض للمجوهرات.

وكان التاج، الذي يُعرف باسم "Power of Unity"، أي "قوة الوحدة"، هو ثمرة التعاون بين منظمة ملكة جمال الكون ودار معوض للمجوهرات، في عام 2019.

وصُنع تاج ملكة جمال الكون، كاتريونا جراي، من الذهب عيار 18 قيراطاً، ورُصع بأكثر من 1770 ألماسة بيضاء و3 ألماسات صفراء. وبحسب بيان أصدرته دار معوض للمجوهرات، ترمز القطعة الأهم بالتاج، وهي ألماسة صفراء تزن 62.83 قيراطاً، إلى عصر النساء الذهبي، إذ يُحتفى بهن لأنهن أقوياء وطموحات.

وفي مقطع فيديو نشره دار معوض للمجوهرات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ذُكر أن "التاج هو تجسيد جميل لمبادئ منظمة ملكة جمال الكون، إذ يحتفل بالخير الذي يمكن تحقيقه من خلال التقاء الناس من جميع أنحاء العالم كمجتمع واحد".

ويقف التاج في وجه الانحياز، بهدف إعطاء فرص متساوية لجميع البشر. كما تمثل ألماسات التاج، التي تشبه شكل البتلات، والأوراق، والكرمة، مجتمعات النساء في العالم اللواتي تعكس وحدتهن القوة.

ويُذكر أن الفائزات بالمسابقات الثلاثة، وهي مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال مراهقات الولايات المتحدة، قد تكللن بتيجان من تصميم دار معوض للمجوهرات.