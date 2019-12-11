من تصميم لبناني.. ملكة جمال الكون تتكلل بتاج قدره 5 ملايين دولار

ملكة جمال الكون 2019 تتكلل بتاج من تصميم لبناني ومرصع بأكثر من 1770 ماسة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يتم الإعلان عن ملكة جمال الكون، يراود الكثير منا الفضول حول شكل الفائزة بالمسابقة.. ولكن، لم يكن العديد من الأشخاص يبحثون عن صور كاتريونا جراي، بهدف معرفة هُويتها فحسب، وإنما أيضاً للتمتع بمنظر التاج الذي تكللت به من تصميم دار معوض للمجوهرات.
وكان التاج، الذي يُعرف باسم "Power of Unity"، أي "قوة الوحدة"، هو ثمرة التعاون بين منظمة ملكة جمال الكون ودار معوض للمجوهرات، في عام 2019.
وصُنع تاج ملكة جمال الكون، كاتريونا جراي، من الذهب عيار 18 قيراطاً، ورُصع بأكثر من 1770 ألماسة بيضاء و3 ألماسات صفراء. وبحسب بيان أصدرته دار معوض للمجوهرات، ترمز القطعة الأهم بالتاج، وهي ألماسة صفراء تزن 62.83 قيراطاً، إلى عصر النساء الذهبي، إذ يُحتفى بهن لأنهن أقوياء وطموحات.
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Discover the inspiration behind the first Mouawad Miss Universe Crown, revealed today for the first time! #Mouawad #MouawadJewelry #CraftingTheExtraordinary #MissUniverse2019 #MouawadCrown #Diamond #MissUniverse #MissUniverseCrown اكتشفوا الإلهام خلف التاج الأول من دار معوض لملكة جمال العالم الذي سيكشف عنه اليوم! #معوض #ألماس #ابتكار_الاستثنائي #ملكة_جمال_العالم_2019 #مجوهرات_معوض #تاج_معوض
وفي مقطع فيديو نشره دار معوض للمجوهرات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ذُكر أن "التاج هو تجسيد جميل لمبادئ منظمة ملكة جمال الكون، إذ يحتفل بالخير الذي يمكن تحقيقه من خلال التقاء الناس من جميع أنحاء العالم كمجتمع واحد".
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Designing the Mouawad Miss Universe “Power of Unity” Crown involved imagining the placement of thousands of diamonds, the highlight of which is the central 62.83 carat shield-cut golden canary diamond. #Mouawad #MouawadJewelry #Diamond #CraftingTheExtraordinary #MissUniverse2019 #MouawadCrown استلزم تصميم تاج "باور أوف يونيتي" من معوض لملكة جمال العالم تصوّر كيفية ترصيع آلاف الألماسات، أبرزها الألماسة الوسطية باللون الزاهي ووزن 62.83 قيراط مع شكل درعي ممزوج. #معوض #ألماس #ابتكار_الاستثنائي #ملكة_جمال_الكون_2019 #مجوهرات_معوض #تاج_معوض
ويقف التاج في وجه الانحياز، بهدف إعطاء فرص متساوية لجميع البشر. كما تمثل ألماسات التاج، التي تشبه شكل البتلات، والأوراق، والكرمة، مجتمعات النساء في العالم اللواتي تعكس وحدتهن القوة.
ويُذكر أن الفائزات بالمسابقات الثلاثة، وهي مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة وملكة جمال مراهقات الولايات المتحدة، قد تكللن بتيجان من تصميم دار معوض للمجوهرات.