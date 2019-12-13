بيع فستان للاميرة ديانا بعد عرضه بمزاد.. إليكم المبلغ

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بيع الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا بقيمة تصل إلى 347 ألف دولار.

وارتدت الأميرة الراحلة هذا الفستان الذي صممه، فيكتور إديلستين، خلال حفل في البيت الأبيض في نوفمبر 1985.

ونشرت صور للرقصة بين نجم هوليوود والأميرة البريطانية حول العالم، حيث وصف ترافولتا تلك اللحظة بالحلم.

واشترت جمعية "Historic Royal Palaces" المستقلة، والتي تحافظ على المقتنيات الملكية البريطانية، الفستان بعد أن فشل في حصد المبلغ المتوقع له في المزاد.

ودفعت الجمعية مبلغاً كبيراً، يوم الثلثاء لشراء الفستان، إذ قالت في بيان إن الفستان ليس مهماً لمجرد أنه نموذج من تصميم الكوتور الذي يهدف الإبهار خلال المناسبات الدولية، بل لأنه يمثل لحظة مهمة في قصة التصميم في القرن العشرين من الملابس الملكية.

وكان من المتوقع أن يحصد الفستان 388 ألف دولار، خلال مزاد كيري تايلور يوم الإثنين، ولكن الجمعية اشترت الفستان خارج المزاد، بحسب متحدث من المزاد، الذي رفض أن يكشف السبب وراء عدم شراء الفستان خلال عرضه، إلا أن البائع ممتن لكون الفستان سيبقى في المملكة المتحدة.

وكانت الأميرة قد ارتدت الفستان مع قلادة من الياقوت واللؤلؤ، كمل أصبح الفستان يجسد صورة ونمط أزياء الأميرة.