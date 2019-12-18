من خلف كواليس المسرح.. هكذا غيرت الشابة التونسية صورة عارضة الأزياء

المشوار الأخير يأخذنا إلى عالم يعرف مصطلحات مختلفة ولربما يكون درباً يخوضه العديد من الأشخاص في الزمن الذي يحتم على المرأة أن تكون ضمن قالب معين من حيث المنظر الخارجي.

تنحت تفاصيل المرأة المثالية لتقتصر على سلسلة من المقومات مثل طول القامة والجسم النحيل والبشرة الصافية، فكلما استطاعت الشابة أن تحقق واحدة من المقومات كلما زاد ذلك من جاذبيتها، ولكن الشابة التونسية أماني أسيبي،قررت كسر تلك القواعد ورسم المرأة المثالية بريشة أقل كمالاً وأكثر واقعية.

حلمت الشابة بأن تكون عارضة أزياء ولكنها لم تحظى بالدعم من المجتمع بسبب المقومات التي حتمها المجتمع، ولكنها قررت مجابهة العاصفة، بإصرارها وروحها المرحة لتعيد رسم صورة المرأة المثالية في قالب يشعها على أن تكون كما هي عليه.

سنتعرف في هذه الحلقة إلى معنى الإصرار الذي يحكيه الجمال في عالم الواقع، من خلال تجربة فتاة حلمت أن تغير نظرة المجتمع فرسمت صورة جمال لا قوالب له.