لماذا يفضل الأشرار في أفلام هوليوود أسلوب العمارة العصري؟

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- من المؤكد أنك لاحظت الأمر في مختلف الأفلام الهوليوودية التي شاهدتها، وهي امتلاك الأشرار لأوكار ومخابئ عصرية وعالية التقنية. ويستكشف المعماري تشاد أوبنهايم 15 مسكناً سرياً للغاية لأشرار هوليوود في كتابه Lair.

في الفيلم التاسع من سلسلة أفلام عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند The Man with the Golden Gun الكلاسيكي في عام 1974، يقود الممثل روجر مور طائرة مائية فوق مياه خليج فانغ نغا التايلاندي، في أحد المواقع قبالة ساحل الصين.

مخبأ شخصية سكرامانجا في فيلم "The Man with the Golden Gun"

ويتحصن خصم بوند بالفيلم، وهو القاتل المؤجور فرانسيسكو سكارامانغا، بمخبأه الذي يقع داخل بنية حجرية من الحجر الجيري الشاهق. وعندما يدخل العميل 007 إلى المنزل المعزول، يقوم أحد أتباع سكارامانجا بتشغيل مفتاح من محطة التحكم في المنزل، ليرسل بوند إلى مسرح مرعب مضاء بالأضواء الحمراء.

وشاهد المعماري المقيم في ميامي تشاد أوبنهايم، الفيلم ومخبأ سكارامانغا عندما كان في السابعة من عمره. وكان ذلك المخبأ بمثابة بداية شغفه بأوكار الأشرار، وقال إنه حينها قرر إما أن يصبح شريراً ويبني أحد تلك الأوكار أو أن يصبح معمارياً.

لقطة من فيلم "Blade Runner 2049"

ويستكشف أوبنهايم طريقه المظلم الذي لم يتم الترحال عبره في كتاب Lair، و الذي نُشر مؤخراً من قبل شركة Tra للنشر.

ويعرض الكتاب 15 مسكناً شديد السرية في رسومات معمارية بالأبيض والأسود، وهو يشمل مخبأ جبال الألب في الشمال من فيلم Ex Machina، ومنزل تحت سطح البحر من فيلم The Spy Who Loved Me، ومسكن جبل راشمور الأنيق من فيلم North By Northwest، وكذلك مقر شركة Wallace بأسلوب العمارة القاسية من فيلم Blade Runner 2049.

وتتقاسم الأوكار في المجمل، عوامل مشتركة مثل تقنيتها العالية، والتصميم الغريب والمبتكر، و غير العملي في كثير من الأحيان، كما تعتمد بشكل كبير على مبادئ الحداثة. ويطرح الكتاب السؤال التالي: لماذا يعيش الأشرار في منازل جيدة؟

وقالت الناقدة في مجلة Entertainment Weekly الأسبوعية، ليا غرينبلات، خلال حلقة النقاش التي أقيمت بمدينة نيويورك حول الكتاب، إن أوكار الأشرار دائماً ما تتمتع بـ" أجمل التصاميم المعمارية، وتدعوك لتصبح الشخصية الشريرة". وتساءلت إلى جانب منزل الطفولة الفخري بفيلم جيمس بوند Skyfall، هل يملك جيمس بوند منزلاً؟

قال أوبنهايم إنه فكر في مخبأ الأبطال أيضاً، مثل كهف "بات مان"، لكنه وجد أن أوكار الأشرار ذات "عمقًا أكبر قليلاً".

وتوصل أوبنهايم وفريقه إلى معيار تقديري للمخابئ التي تفي بمتطلبات تلك الأوكار، وما يجعلها شريرة حقاً.

وأوضح أوبنهايم أنه "أولاً، في المقام الأول، يجب أن تكون المخابئ طموحة، كما يجب أن تكون جميلة بشكل لا يصدق من الناحية المعمارية".

رسم توضيحي من كتاب "Lair" لمنزل فان دام من فيلم "North By Northwest"

ويدرس كتاب Lair كيفية ارتباط العمارة الحديثة والمستقبلية والطوباوية بالشر. وعلى مدار القرنين العشرين والواحد والعشرين، أصبحت المنازل الأنيقة، وباهظة الثمن، والمصنوعة من الزجاج والصلب والخرسانة، المنزل المثالي للمنعزلين أصحاب النوايا الخسيسة.

محطة فضاء نجم الموت من فيلم "Star Wars"

جوزيف روزا، قال في إحدى مقالات الكتاب، إن العمارة المحلية الحديثة، أصبحت حكرًا على "الشخصيات الشريرة، وغير المستقرة، والأنانية"، ويضيف "إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، فإن هذا الأمر قد يصدم روّاد الحداثة تماماً، الذين تصوروا حركتهم تيسر أسلوب حياة صحي وصادق وأخلاقي".