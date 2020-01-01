دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلاً غنائياً في فندق "JW Marriott"، بالعاصمة المصرية، القاهرة، وذلك ضمن فعاليات ليلة رأس السنة الجديدة، 2020.

وافتتحت المطربة اللبنانية حفلها الغنائي، خلال الساعات الأولى، بفستان أخضر برّاق، يتألف من قطعتين، إحداهما كنزة قصيرة والأخرى تنورة مفتوحة من الجانب.

وكانت إطلالة هيفاء وهبي بسيطة من حيث الإكسسوارات، كما اكتفت بترك شعرها الأشقر الفاتح منسدلاً على كتفيها. وبذلك، لاقى فستان المطربة اللبنانية إعجاب العديد من المغردين، عبر موقع "تويتر"، إذ وصفها أحد المعجبين بـ "مارلين مونرو العرب".

وبدورها، أعادت هيفاء وهبي نشر مقطع فيديو، لأحد المعجبين، عبر موقع "تويتر"، يظهر فيه جزءاً بسيطاً من أداء المغنية اللبنانية، خلال حفلها بالقاهرة. وكان الفيديو قد أُرفق بتعليق: "إطلالة هيفاء الليلة في حفلها الأول بمصر".

وتحرص المطربة اللبنانية على الظهور بشكل متألق دوماً في حفلاتها الغنائية، فاعتبرها بعض المغردين أن هيفاء وهبي تبدو أصغر كلما كبُرت في السن.

إليك فيما يلي أبرز التغريدات التي جاءت حول إطلالة هيفاء وهبي بمصر: