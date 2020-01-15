منها "خلي بالك من زوزو" و"الفانوس السحري".. ملصقات الأفلام المصرية النادرة تعود إلى الأضواء من جديد
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد الملصقات السينمائية بمثابة البوابة التي يمر خلالها رواد صالات السينما قبل الدخول لمشاهدة فيلمٍ ما، لذلك فإن تصميم ملصقات الأفلام هو أمر مهم للغاية. وتنوعت ملصقات الأفلام المصرية القديمة بالرسوم المختلفة، لتجذب العديد من المتفرجين والجمهور إلى صالات العرض.
ويقول مؤسس مشروع "ملصقات أضواء المدينة"، محمد دياب، إن هناك الكثير من الملصقات وتذكارات الأفلام المصرية التي فقدت، ويتضاءل الأمل في استعادتها. ويعود السبب في تلك الخسائر الثقافية إلى غياب المؤسسات التي ترعى أرشفة، ودراسة، وعرض المواد المتعلقة بالأفلام.
ويوضح دياب أنه بدأ بجمع الملصقات، والتي تُعرف أيضاً بالأفيشات أو البوسترات، كهواية قبل أن يباشر بتوثيقها، والبحث في تاريخها والقائمين عليها.
وفي البداية، كان التركيز على الملصقات ذات القيمة الجمالية والتي ترجع للأفلام الشهيرة، ولكن سرعان ما تبدلت تلك المعايير مع الوقت، إذ أدرك دياب أهمية العديد من الملصقات لأنها تتيح فهم الظواهر المختلفة للمجتمع، كما أنها تساعدنا في فهم تطور الأسلوب الفني لمنفذي الملصقات، بحسب ما قاله دياب.
ويقول دياب إن المشروع ولد لتسليط الضوء على "الجواهر الثمينة" من التراث المرئي العربي من القرن العشرين، إذ يسعى، من ناحية، لتعريف المهتمين باستكشاف هذه الملصقات والقصة وراء كل منها، ومن ناحية أخرى إلى إتاحة الفرصة للمهتمين باقتنائها أينما كانوا.
وتحتوي المجموعة على ما يناهز ألف ملصق، جُمعت من داخل مصر وخارجها، فمن إيران إلى الولايات المتحدة، مروراً بالعراق، وعُمان، وسوريا، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وتونس ،والمغرب، والعديد من الدول الأوروبية.، بحسب ما قاله دياب.
وكانت السينما المصرية ذات جماهيرية عالية في دول عديدة. ولكن، لم تحتفظ دور السينما أو شركات الإنتاج بالملصقات التي أنتجت في معظم الأحيان، لذلك مازلنا نجهل تصميم العديد من هذه الملصقات، وما عثر عليه يميل إلى الندرة، بحسب ما ذكره دياب
ويقول دياب إن اسم "City Lights Posters"، ملصقات أضواء المدينة، مستوحى من العلاقة بين السينما وحياة المدينة في منتصف القرن العشرين، حين امتلأت العديد من المدن العربية بصالات السينما، والتي كانت تتميز مداخلها بالأضواء البراقة والملصقات الملونة.
View this post on Instagram
Turquoise and pink colors combine to radiate a feeling of cheerfulness and romance in this elegantly composed poster from artist Gassour. Layla Murad and Anwar Wagdi are framed within a heart, with cupids and doves frolicking alongside and celebrating the joy of their love. This is a very wholesome and sweet image, one that is elevated by the gorgeous faces of the characters in the full bloom of their love. Eternal Love • 1951 • Rare poster • Stone-lithographed • 70x100cm • Artist: Gassour • Original poster: http://bit.ly/34aAj4K #citylightsposters #1950s #musical #laylamurad #anwarwagdi #eternallove #loveofthesoul #heartframe #loveblossom #cheerful #colorfulart #cupids #doves #naturalbeauty #adposter #vintageinteriors #vintageposter #arabart #arabictypography #arabicvintagedesign #stonelithography #originalposter #gassour #حبيب_الروح #ليلى_مراد #انور_وجدي
وبحسب ما قاله دياب، تتميز ملصقات الأفلام المصرية القديمة بأنماط تصميم متعددة، بعضها يتقاطع مع تصاميم إعلانات المنتجات وأغلفة الكتب، وبعضها الآخر فريد من نوعه لا نجده إلا على الملصقات.
ويعد أبرز ما يميز الملصقات المصرية القديمة، خاصةً عند مقارنتها بنظائرها العالمية، هو استخدام الخط العربي بطرق إبداعية، فقد عمل مصممو الملصقات جنباً إلى جنب مع خطاطين لتصميم العناوين والعناصر المكتوبة.
ويعتقد دياب أن الخطاطين كان لديهم هامش كبير من الحرية لابتداع تصاميم نصية فريدة وأحياناً خطوط غير تقليدية، مما يجعل الملصقات المصرية القديمة مختلفة عن سواها.
ويشير دياب إلى أن هناك ميزة أخرى مثيرة تتعلق بالملصقات المصرية، وهي أنها أنتجت بطرق الطباعة الحجرية التقليدية حتى وقت متأخر. واُستبدلت تلك الطريقة بالطباعة الملساء غير المباشرة، أي "الأوفست"، في أوروبا وأمريكا الشمالية في الخمسينيات والستينيات، إلا أنها استمرت في مصر حتى منتصف الثمانينيات، نظراً لارتفاع كلفة آلات طباعة "الأوفست".
ورغم أن الطباعة الحجرية هي عملية يدوية منهكة، وتتطلب فنانين لتنفيذ عملية الطباعة، لكنها تنتج ملصقات غنية باللون أكثر من تلك التي نحصل عليها بالطباعة الحديثة.
وتتضمن المجموعة ملصقات نادرة للغاية تعود لفترة الثلاثينات والأربعينات، مثل ملصق فيلم "عز الطلب" و"شهرزاد"، وكذلك ملصقات نادرة من فترة الخمسينيات مثل "الأسطى حسن" و"طريق القاهرة". ولكن لا يمكن القول أن هناك ملصقات أبرز أو أهم من غيرها، إذ أن كل ملصق يعد بمثابة مستند تاريخي وفني مهم بحد ذاته.
ومن أبرز التحديات التي واجهها دياب هو إيجاد الملصقات بحالة سيئة ومهملة لفترة طويلة وكانت بحاجة إلى ترميم، ففي الكثير من الحالات، تُحفظ هذه الملصقات في ظروف غير ملائمة، مثل الرطوبة العالية، والتي تؤدي إلى تجعد الورق، وتآكله بفعل القوارض والحشرات، أو حفظ الملصق مطوياً لفترة طويلة، ما يستدعي أحياناً إبقاء الملصق ملساً لسنوات عديدة لتخفيف أثر الطي.
ويرى دياب أن هناك عدة أمور مهمة في تصميم الملصق، منها الطريقة التي يعكس بها روح الفيلم، وتناسق الألوان، وترتيب العناصر، والخطوط المستخدمة. وهناك على الأقل عشرات الملصقات التي تتوفر فيها هذه العناصر بطريقة رائعة.
ويقول دياب إنه بالرغم من أن الملصقات الحديثة، منذ منتصف التسعينيات، قد ورثت المكونات البصرية ذاتها من الملصقات القديمة، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في استبدال الملصقات الحديثة للرسم اليدوي بتصاميم تعتمد على الصور والتعديل الرقمي. ومع ذلك، لا يمكن تصنيف هذا التغيير بالسلبي أو الإيجابي، إذ أن الأدوات المتوفرة للمصممين اليوم تفوق تلك التي توفرت لأسلافهم.
ومن وجهة نظر دياب، فإنه يرى بعض الانحدار بشكل عام في مستوى التصاميم الحديثة، إذ أنها في الكثير من الأحيان تصاميم سريعة، قلما ترتقي لأن تكون قطعاً فنية منفردة كما هو الحال مع الملصقات القديمة.