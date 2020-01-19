أمها روسية ووالدها مصري.. بيا حسن تفوز بلقب ملكة جمال الأطفال بروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فازت الطفلة بيا حسن البالغة من العمر 5 سنوات بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا، من بين نحو 350 ألف طفلة تقدمن إلى هذه المسابقة للتربع على عرش جمال الأطفال في البلاد.

الطفلة بيا (نقلا عن بوابة الأهرام)

ونقلت بوابة الأهرام على لسان والد الطفلة، حمدي حسن، قوله إنه "متزوج من روسية منذ عدة سنوات ورزقه الله بطفلة آية في الجمال وهي بيا، وما أن وصلت سن الرابعة من عمرها وتمكنت من الكلام إلا وتم اختيارها للعمل في قطاع الإعلانات في التليفزيون الروسي عن الكيك وبعض المخبوزات والشكولاتة حتى لفتت انتباه كل من يراها خاصة أنها بالغة الجمال ويغلب عليها خفة الدم المصرية في حديثها الموجهة للأطفال".

الطفلة بيا (نقلا عن بوابة الأهرام)

وأضاف والد تيا التي انتشرت صورها فور الإعلان عن فوزها على وسائل الإعلام العربية والدولية، أن "ابنته ستصل شرم الشيخ في 25 يناير الجاري".