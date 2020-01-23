دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استطاع المصمم اللبناني زهير مراد، بمجموعته من فساتين السهرة لربيع وصيف 2020، خلال عرض الأزياء في باريس، أن يقدم تشكيلة فرعونية مميزة استُوحيت من ملكات مصر القديمة.

وتحولت منصة العرض ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الراقية في باريس، إلى منصة تحتفي بأزياء ملكات مصر القديمة، من نفرتيتي إلى إيزيس.

اللون الذهبي يبرز بين مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2020 في باريس والمستوحى من الحضارة الفرعونية

وتبرز مجموعة زهير مراد الجديدة سلسلة من الفساتين والعباءات الفاخرة والمزينة بتفاصيل تجسد حضارة مصر القديمة

جانب من عرض أزياء مجموعة الهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 في باريس بلمسة فرعونية من توقيع زهير مراد

وكرّس مراد، مجموعته لتمجيد جمال وقوة الملكات المصريات من زمن الفراعنة.

تحمل مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2020 طابعا فرعونياً ساحراً

وذُكر على الصفحة الرسمية "انستغرام" لخط أزياء زهير مراد: "نفرتيتي، نفرتاري، إيزيس، أو برنيس: هذا الموسم، نحيي ملكات مصر القديمة، اللواتي تركن أثراً على التاريخ بجمالهن وقوتهن".

جانب من عرض أزياء مجموعة زهير مراد لربيع وصيف 2020 في باريس

كما ذُكر على صفحة "انستغرام" التابعة لمراد:"كتمجيد لإله الشمس، تتزين فساتين السهرة بكاب مذهب وبلورات متلألئة، من أجل إحداث تأثير حسي وهندسي في آنٍ واحد."

ومن الفساتين الطويلة بالألوان الذهبية، إلى الإطلالة بقطعتين مرصعتين بالجواهر المستوحاة من الجداريات والنقوش الفرعونية، تمزج التصاميم بين الجرأة، والرومانسية، والإحساس المعاصر.

استوحى مصمم الأزياء اللبناني مجموعته من ملكات مصر القديمة، ويبرز من هذا التصميم رمز الجعران الفرعوني على حزام الخصر

وتتخلل المجموعة أيضاً درجات مختلفة من الألوان مثل القرمزي، والنحاسي، والأحمر، والأزرق، المشغولة بالأحجار والزخارف الفرعونية الشهيرة، كما استخدم الأقمشة الحريرية، والساتان، إلى جانب التطريز بالخرز، والترتر، والخطوط المتلألئة.