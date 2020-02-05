نظرة داخل قصر كيم كارداشيان وكانييه ويست في لوس أنجلوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فتح الثنائي الشهير كيم كارداشيان ويست وكانييه ويست أبواب قصرهما في كاليفورنيا لمجلة "Architectural Digest"، التي تصفه بأنه "ملجأ عائلي مميز في لوس أنجلوس".

تعلو منضدة المطبخ مزهريات سيراميك من تصميم الفنان الياباني شيرو تسوجيمورا

وشاهد الزوجان العقار لأول مرة في عام 2013، ولكن لم يقعا في حبه من أول نظرة، وكشفت كارداشيان أنها رأته مثالياً. ولكن لم يكن ويست متحمساً كثيراً، وأكتفى بالقول "إنه عملي".

ودبت الروح في المنزل بمساعدة المصمم البلجيكي أكسل فيرفوردت، والذي أُعجب ويست ببساطته المغرية.

وقال ويست لمجلة "Architectural Digest"، إنه عندما رأى نوع العمل الذي يقوم به المصمم، "قلت في نفسي هذا الرجل، يمكنه تصميم منزل باتمان حتى. لذا كان علي العمل معه".

وبحسب ما ورد، تم شراء المنزل بمبلغ 20 مليون دولار، ولكن أشارت كريس جينر، والدة كيم كارداشيان، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، عام 2018، إلى أن قيمته تصل إلى 60 مليون دولار.

منطقة حمام السباحة

وبعد الحديث حول "البحث عن القيم الكونية للسلام والطاقة الإيجابية"، على حد تعبير فيرفوردت، شرع المصمم والزوجان في عملية التجديد.

وقال المصمم: "لقد غيرنا المنزل وواصلنا العمل لجعله أكثر نقاءاً".

وتطلّب ذلك تغييراً نسبياً في جميع غرف القصر، وخفض قطع الأثاث إلى الحد الأدنى.

تزين غرفة الجلوس مقاعد منجدة من تصميم الفرنسي رويير وطاولة كوكتيل من الحجر الجيري من تصميم فيرفوردت

وعلى الرغم من أن فيرفوردت قام بمعظم العمل، إلا أن مصممين آخرين ساهموا بعملية تجديد المنزل، ومن بينهم كلاوديو سيلفسترين، الذي صمم الحمام الرئيسي، وفنسنت فان دويسن، الذي ساعد في تأثيث غرفة المعيشة وغرف نوم الأطفال، وبيتر ويرتز، الذي أشرف على تصميم الحدائق.

ويمكن كذلك ملاحظة الطاولات والكراسي على طراز تصميم الفرنسي الراحل جان رويير، بالإضافة إلى تمثال مصنوع من الألياف الزجاجية من تصميم أنيش كابور.

قصر كيم كارداشيان وكاني ويست

وأشار الزوجان إلى أن البيئة النقية صديقة للطفل، وبالتالي فهي تناسب أطفالهما الأربعة، نورث، وسانت، وشيكاجو، وبسالم.

وقال ويست :"قد يكون هذا المنزل بمثابة دراسة حالة، ولكن رؤيتنا له بنيت حول مفهوم الأسرة".