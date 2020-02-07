إلغاء أكبر معرض فني في آسيا بسبب فيروس كورونا الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألغى المعرض الدولي للفنون المعاصرة "Art Basel"، عرضه القادم في مدينة هونغ كونغ الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 630 شخصاً، وإصابة ما يزيد عن 31 ألفا و400 شخص.

يعتبر هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في قارة آسيا، إذ جذب حوالي 90 ألف زائر من 70 دولة، العام الماضي. وكان من المفترض أن يقام هذا العام في هونغ كونغ، منتصف شهر مارس/ آذار.

وفي بيان صحفي، قال المدير الفني لمعرض "Art Basel" الفني، مارك شبيغلر، إن "قرار إلغاء المعرض في هونغ كونغ كان صعباً جداً بالنسبة لنا".

ويتجه العديد من المشاهير إلى المدينة، كل عام، بغية التواجد في أسبوع الفن، وحضور معرض "Art Basel". ويعتبر هذا الحدث من إحدى المحطات الرئيسية في التقويم الفني العالمي، التي نمت بسرعة من حيث أهميتها التجارية. كما نجح المعرض في جذب هواة جمع القطع الفنية من البر الصيني الرئيسي والمنطقة.

ويعد "Art Basel"، في هونغ كونغ، من بين أفضل المعارض التي تقود سوق الفن العالمي. ففي عام 2018، بلغت المبيعات، بسوق الفن العالمي، حوالي 67.4 مليار دولار، كما وصلت مبيعات المعرض إلى 16.5 مليار دولار.

ويُذكر أنه تم تأجيل وإلغاء عدداً من الأحداث الفنية الأخرى، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. فعلى سبيل المثال، سيُقام حدث "Design Shanghai" الفني في أواخر مايو/ أيّار، بعد أن كان من المقرر إقامته في مارس/ آذار. كما تم تأجيل معرض "Gallery Weekend Beijing" و "CAFAM Techne Triennial" إلى وقت آخر.

وبالنسبة إلى معرض "Art Central"، وهو أحد المعارض التي تستقطب عدداً كبيراً من الأشخاص في هونغ كونغ، فكان قد ألغي عرضه يوم الجمعة.

ولن يؤثر إلغاء معرض هونغ كونغ على المشاركين في الحدث السنوي فحسب، بل أيضاً على قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات في المدينة. فخلال الأسبوع الفني، يتم حجز الفنادق والمطاعم عادة قبل أسابيع وشهور، لاستيعاب العدد الكبير من الحضور والقيام بالتحضيرات اللازمة.