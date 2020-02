من "سيدة مجهولة" إلى بيونسيه.. إليكم 500 عام من صور المرأة الحامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تكشف صور النساء الحوامل على مر القرون الشعور بالقلق المستمر بشأن جسد الأنثى.

ورغم أن العديد من النساء قد عايشن فترات الحمل، من نهاية القرن الـ16 وحتى نهاية القرن الـ20، كان الموقف السائد هو إخفاء أي علامة، على أن الحاضنة كانت تتوقع طفلاً.

ويعد معرض تصوير الحمل، "Portraying Pregnancy"، أول معرض رئيسي يستكشف تمثيل جسد الأنثى الحامل من خلال لوحات البورتريه، فعلى سبيل المثال، لوحة رسام البورتريه جوشوا راينولدس الكاملة، من عام 1770 إلى عام 1772، للسيدة جون باركر، تظهرها وهي مرتدية عباءة مُرتّبة بذكاء لإخفاء قوامها.

رسم كاريكاتير لرسام الكاريكاتير البريطاني جيمس جيلري بعنوان "...and wouldst thou turn the vile reproach on me?" من عام 1807