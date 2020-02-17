رحلة زمنية بصرية بين أبرز معالم لبنان الحاضنة لـ "تراث" مهجور

هذا الشارع بلبنان هو قبلة هواة الرقص ومحبي السهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مباني مهجورة تحمل بين زواياها الكثير من الحكايا والقصص، التي تأخذك برحلة زمنية إلى الماضي البعيد.. سنوات طويلة مرت ولا تزال غالبية هذه المباني صامدة لتروي ما شهدته من أحداث خلال قرون من الزمن.

وفي مدينته المفضلة، بيروت، قرر المصور اللبناني، فادي بدران، توجيه عدسة كاميرته نحو المباني التاريخية المهجورة، في سبيل الحفاظ على ثقافة وتراث بلاده.

ويعتبر البعض أن إحدى طرق المحافظة على تاريخ لبنان، هي من خلال رصد أبرز مبانيه ومشاركة هذه الصور مع العالم.. ولكن كيف؟

وبعد 3 أعوام من مشاركته موهبة التصوير مع صديقه، رودي، قرر الثنائي إنشاء حساب عبر موقع "إنستغرام"، يُعرف باسم "Lebanese Urbex Community".

وارتفع عدد المصورين، الذين انضموا إلى المجموعة مع مرور الأيام.. وفي مجموعة عبر تطبيق "واتساب"، يشارك أكثر من 30 شخصاً الشغف ذاته، بحيث يسلطون الضوء على أبرز المواقع المختلفة بالبلاد.

ولم يكتف بدران بالنظر إلى صور المباني المهجورة فحسب، وإنما أراد رؤيتها على أرض الواقع وتوثيقها بنفسه، ومنها برج المر، إضافة إلى قصور ومعابد مهجورة بالبلاد.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور اللبناني: "تقدم هذه الأماكن لمحة عن تاريخ لبنان الجميل، وبيروت بشكل خاص، فهذه الأماكن مليئة بالعاطفة والسحر".

وخلال رحلات المجموعة التوثيقية، يسعى المصورون إلى تسليط الضوء على عناصر مختلفة، منها تاريخ البناء، وميزاته المعمارية، إضافة إلى وضعه الحالي.

وتبقى رسالة وهدف حساب "Lebanese Urbex Community" واحدة، وهي الحفاظ على التراث الثقافي في لبنان، وتعريف الناس على أبرز معالمه التاريخية.