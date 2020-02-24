دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد دخولك إلى استديو الفنانة السريلانكية، صفاء منفر، في مدينة دبي، ستجد مجموعة من الرسومات المختلفة، التي عُلقت على جدرانها البيضاء الصارخة، حاملة وراء إطاراتها رسائل تبعث بالأمل والسعادة والحرية.

ولطالما أرادت صفاء أن تترك بصمة خير في هذا العالم، حتى قررت أخيراً أن تستخدم قدراتها الفنية لتحسين حياة المصابين بمرض السرطان. وبذلك، ترسم صفاء تيجان الحناء للأشخاص، الذين يشعرون بعدم الثقة، بسبب فقدان شعرهم.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت صفاء: "عادة تضع النساء وشاحاً أو شعراً مستعاراً لدى زيارتهن لي، وبمجرد رسم تيجان الحناء على رؤوسهن، تشعرن بالحرية والرضا".

واليوم، تسعى صفاء إلى صنع تيجان الحناء مجاناً لـ100 مريض سرطان.. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً السفر حول العالم بغية نشر هذه الرسالة، وجعل كل امرأة، تخضع للعلاج الكيميائي، متألقة بهذه التيجان.