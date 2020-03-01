مصغر "القاهرة 60" يسافر عبر الزمن إلى حقبة الستينيات في مصر
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميزت حقبة الستينيات بالعاصمة القاهرة في مصر بالرقي على جميع الأصعدة، ويسترجع فنان مصغرات مصري مشهد شوارع القاهرة بحقبة الستينيات من خلال مصغر لسينما "ميامي" بمنطقة وسط البلد، فكيف يبدو؟
وتُعد سينما "ميامي"، التي تقع في منطقة وسط البلد بشارع طلعت حرب، من أعرق دور العرض في القاهرة، وتأسست عام 1923.
ويقول الرسام وفنان المصغرات سيف الدين خالد، لموقع CNN بالعربية، إن المشروع يهدف إلى "إحياء حقبة زمنية جميلة وراقية على هيئة قطعة من الديكور تعيد الذكريات للأشخاص الذين عايشوا تلك الفترة، وتساعد من يرغب من أبناء الجيل الحالي على تخيل أجواء تلك الفترة".
وبالنسبة إلى خالد، تتميز حقبة الستينيات بالرقي والأناقة، مضيفاً أنه لا يوجد من لا يحب تلك الحقبة سواءً قام بمعاصرتها أو مشاهدتها بأحد الأفلام المصرية القديمة.
ويعرض المصغر أحد المشاهد اليومية من أمام سينما "ميامي"، أي المارة، وسيارات الأجرة من تلك الحقبة، بالإضافة إلى حافلة النقل العام.
ويبرز أفيش فيلم "إشاعة حب"، بأبطاله سعاد حسني وعمر الشريف، على جدار سينما "ميامي"، والذي يعد أحد أهم أفلام تلك الحقبة، حين كانت السينما في قمة مجدها، بحسب ما قاله خالد.
وأشار خالد إلى أن سينما "ميامي" كانت من أرقى دور السينما في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنها تفتقر اليوم إلى "بريق الماضي"، على حد تعبيره.
واستخدم خالد العديد من المواد في صنع النموذج مثل الخشب، والبلاستيك، وألوان مختلفة من دهان "الدوكو"، بالإضافة إلى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وجهاز الفرشاة الهوائية.
وشكلت ندرة بعض المواد وعناصر العمل تحدياً بالنسبة إلى خالد، إذ تطلب استيرادها من خارج مصر مدة طويلة، بحسب ما ذكره.
وقال خالد إن المصغر جذب اهتمام جميع الفئات العمرية، وخاصةً الأشخاص الذين عايشوا حقبة الستينيات عندما عرض ضمن معرض فنون المصغرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.