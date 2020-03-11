اعتقاد خاطئ حول مواقع إماراتية تبدو مهجورة والمصور يترك فسحة للنقاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما يميل المصورون الفوتوغرافيون إلى رصد المناظر الطبيعية المختلفة، ولكن لم يكن هذا حال المصور الإماراتي، جلال بن ثنية، الذي تنجذب عدسة كاميرته لمناظر أخرى.

إذا قمت بزيارة حسابه عبر موقع "إنستغرام"، فكل ما ستجده هو صور لمواقع وأدوات صناعية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. الأمر الذي سيتركك في حيرة من أمرك حول الهدف أو الغاية من وراء هذه الصور.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور: "أميل دوماً إلى التقاط صور ذات طابع معماري قائم على القطاع الصناعي والمناظر الطبيعية، لأن حياتنا الحديثة لن تكون ممكنة أو موجودة بغياب هذه التطبيقات الصناعية".

وهناك اعتقاد خاطئ أن المناطق التي يزورها المصور الفوتوغرافي مهجورة، بسبب عدم وجود العنصر البشري في صور بن ثنية. ولكن، عادة ما يرفض هؤلاء الأشخاص الظهور أمام عدسة الكاميرا.

ولا توجد رسالة محددة وراء هذه الصور الفوتوغرافية، إذ يُفضّل بن ثنية ترك فسحة النقاش مفتوحة أمام متابعي أعماله.

وقال بن ثنية إنه في إحدى المرات، قامت مجموعة من الأطفال في إحدى المدارس بزيارة معرض بن ثنية الفردي الأخير، في مدينة دبي، مضيفاً أن الطلاب بدأوا بالتحدث عن تأثير البيئة والمستقبل بدون نفط، ومشيراً إلى أن النقاشات كانت عميقة دون أي تدخل من المصور.

ولا يخل عمل المصور الإماراتي من التحديات، أبرزها الحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى هذه المواقع الصناعية، والتي قد تستغرق أحياناً مدة عام لإصدارها.

واليوم، يسعى بن ثنية إلى إنشاء حوار جديد قائم على معنى القطاع الصناعي، وعاداتنا كبشر عند التعامل مع الأجهزة المحيطة.