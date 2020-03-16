على أنغام أغنية "كرهني"..إليسا تقدم النصائح للوقاية من فيروس كورونا

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على أنغام أغنيتها "كرهني"..إليسا تقدم النصائح للوقاية من فيروس كورونا
إليسا خلال مهرجان قرطاج عام 2009

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشرت في الآونة الأخيرة الأغاني الخاصة بكيفية غسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أن الفنانة اللبنانية إليسا استعانت بأغنيتها "كرهني" بهدف التذكير بضرورة الابتعاد عن الشخص المريض وتجنب المصافحة. 

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go away #Corona #elissazkh #elissa

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ونشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقطع من أغنيتها التي تحمل عنوان "كرهني"، لنشر الوعي حول أفضل طريقة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية "ما بدي تقرب لي، وتسلم عادي عليّ، ضلك حبني عن بُعد".

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ويحمل مقطع الفيديدو عنوان "نصائح إليسا للوقاية من كورونا"، ويتضمن صورة إليسا وهي ترتدي الكمامة.

وأشارت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل لضمان السلامة من الإصابة بالفيروس.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض "كوفيد-19" عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس.

لذا فمن الضروري الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

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