من خالتي قماشة إلى حصة... ماذا تعرفون عن نجمة الكويت حياة الفهد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفاشونيستا الكويتية، فوز الفهد، صورة على صفحتها بموقع مشاركة الصور "انستغرام" من حفل زفافها دون إظهار وجه العريس، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عن هويته.

واكتفت الفهد بتعليق على الصورة بالقول: "17.03.2020 هو اليوم الذي جعلتني به أسعد امرأة في العالم".

ونشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام"، مقطع فيديو من حفل زفاف الفهد، إلا أنه أيضا لا يظهر وجه أو هوية العريس.

ويذكر أن الفهد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واتهامات بأنها "سبت" الشعب السعودي، وهو ما نفته الفاشونيستا حينها عبر حسابها في سناب شات، قائلة إن ما حدث "مُفبرك وفوتوشوب" من قبل "إنسان تافه"، مؤكدة أنها ليست طريقتها في الحديث مع الآخرين.

وأضافت الفهد حينها أن التوقيت المشار إليه في المحادثة ليس له علاقة برمز انستغرام، الذي يتابعها عبره قرابة 3 ملايين شخص، موضحة: "اللي يتابعني يعرفني زين ويعرف أسلوبي وقبل لا يكبر الموضوع قلت أناقشه.. أكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي وهالكلام ما بدر مني ولا رح يبدر مني عن أي شعب أو دولة... واللي يعرف محامي زين وقوي بالسعودية يبلغني".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على خبر زفاف الفهد: