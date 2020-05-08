الحياة تستمر رغم فيروس كورونا..هذا ما أرادت هذه المصورة تذكيرنا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد أن طُبقت إجراءات الإغلاق التام لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لم يستطع المصور الفوتوغرافي، جاي فورو، ممارسة أي من هواياته المختلفة، التي تتعدد من كونه مغني روك وكاتب ومنتج موسيقي.

وبذلك، لم يعد فورو قادراً على التقاط صوره كما كان يفعل عادة، حتى قرر أخيراً اللجوء للتصوير الافتراضي. وبدوره، أوضح أن هذه التجربة هي بمثابة "جهد جماعي".

حتى الآن، نشر فورو حوالي 24 صورة من سلسلة صوره الافتراضية، عبر موقع "إنستغرام"، حيث شارك أصدقاءه وأشخاص آخرين تم تصويرهم سابقاً، في هذا العمل الجماعي.

وبدلاً من استخدام الكاميرات ذات التقنية العالية والخلفيات المتطورة ومصففي الشعر وفناني الماكياج لجعل صوره تبدو مثالية، يتصل فورو بالأشخاص عبر "فيس تايم"، ويلتقط صوراً للشاشة بهاتفه.

وبالتالي، يحرر فورو صوره باستخدام برنامج "فوتوشوب"، ويجعلها بالأبيض والأسود. يقول فورو: "أردت أن تبدو كفيلم قديم، أو كنوع من المراقبة القديمة، أو شيء من هذا القبيل".

وبدوره، يرشد فورو جميع العارضين حول المكان الأنسب لوضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية، مع تذكير الأشخاص بالتأكد من نظافة شاشاتهم.

وبعد أن كان فورو يطمح لالتقاط صور الممثلة جاكي بيت، اتصلت به قائلة: "أنا مستعدة، لدي 10 دقائق. هل تريد القيام بذلك؟".

أوضح المصور: "من المدهش أن أستطيع الوصول إلى أي شخص، في أي مكان، وفي أي وقت".

وفي الوقت الحالي، يقول فورو إن التقاط الصور الافتراضية كان أمراً ممتعاً ومشروعاً إبداعياً، جعله سعيداً، بالنظر إلى كل ما يجري في العالم. ويتوقع استمراره في التقاط هذه الصور حتى بعد عودته إلى الاستديو الخاص به.

وتُشعر هذه الصور فورو بالحماس، حيث قال: "هذا أمر رائع لأنني لم أشعر بالإلهام أو الإثارة لبضعة أشهر".