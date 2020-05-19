دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قرّرت أن تكافح فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في مختلف المناطق حول العالم، من خلال إطلاق مجموعة من أقنعة الوجه.

وأصدرت العلامة التجارية للملابس الداخلية "Skims"، وهي تابعة لكارداشيان البالغة من العمر 39 عاماً، مجموعة من أقنعة الوجه غير الطبية المصممة للإرتداء طوال اليوم.

وتم إطلاق الأقنعة يوم السبت بـ5 ألوان مختلفة، وتبدأ الأسعار من 8 دولارات.

وبعد ساعات من إطلاق هذه الأقنعة، أخبرت نجمة تلفزيون الواقع متابعيها، عبر "تويتر"، أن المنتج الجديد مباع بالكامل.

وقالت لـ64 مليون متابع: "للأسف، تم بيع أقنعة الوجه الخاصة بنا اليوم، ولكننا نعمل مع شريك محلي، في لوس أنجلوس، لإنتاج المزيد في أسرع وقت ممكن".

ويُذكر أن كارداشيان قد أسست علامة "Skims" التجارية العام الماضي، إذ تتبرع بـ10 آلاف من الأقنعة للمؤسسات غير الربحية، منها "Baby2Baby"، و"Good+Foundation".

وتقول الشركة إنها تعمل أيضاً على دعم المتضررين من وباء فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير الضروريات الأساسية للأسر المعرضة للخطر والمحتاجين، إضافة إلى توزيع مبلغ مادي، قدره مليون دولار، عبر هذه المؤسسات الخيرية.

وبحسب أرقام من جامعة "جونز هوبكينز"، تم تسجيل حوالي 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، ويقترب عدد الوفيات من 90 ألف شخص.