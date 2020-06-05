دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قرية إيطالية تعود إلى القرن الثاني عشر، وغمرت تحت الماء منذ أكثر من 25 عاماً، ولكنها يمكن أن ترى النور قريباً.

غمرت قرية "فابريتش دي كاريجين"، وهي تقع في مقاطعة لوكا بتوسكانا، في عام 1946، لبناء سد كهرومائي وبحيرة "فاجلي" الاصطناعية، وذلك حسب مجلس السياحة المحلي. ولم تر القرية منذ عام 1994، عندما أفرغ السد آخر مرة.

نُقل سكان القرية إلى بلدة جديدة على ضفاف البحيرة، تعرف باسم "Vagli di Sotto". تعد القرية مغمورة تحت 34 مليون متر مكعب من المياه، ولكن لا تزال هياكل القرية المهجورة، مثل المنازل الحجرية والجسر والمقبرة وكنيسة "سان تيودورو"، سليمة. ويمكن أن تظهر مرة أخرى عند تفريغ السد للصيانة.

ووفقاً لمسؤولي السياحة المحليين، تكرر هذا أربع مرات فقط منذ غمر مدينة الأشباح، التي تعود إلى القرن الثاني عشر: في عام 1958، و1974، و1983، و1994.

يحاول السياسيون المحليون منذ فترة طويلة تصريف البحيرة وإعادة القرية المدمرة مرة أخرى، وذلك حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

ولكن ، هناك علامات على أن البحيرة يمكن أن تفرغ مرة أخرى، بعد مرور 27 عاماً من تجفيفها آخر مرة للكشف عن القرية.

ففي منشور على فيسبوك، كتبت لورينزا جيورجي، وهي ابنة عمدة البلدية السابق إليو دومينيكو جيورجي: "تقول مصادر موثوقة أنه في العام المقبل، أي عام 2021، سيتم تفريغ بحيرة فاجلي".

وأضافت: "آخر مرة تم تفريغها كانت في عام 1994، عندما كان يشغل والدي منصب العمدة، وبفضل جهوده والمبادرات العديدة التي تمكنت من إنشاء مدينة فاجلي بأكملها، لتستقبل أكثر من مليون شخص".