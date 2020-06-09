رسالة نادرة للبيع تصف زيارة فان جوخ وغوغان إلى بيت الدعارة وهذه قيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مزاد علني سيقام بباريس الأسبوع القادم، سيتم عرض الرسالة الوحيدة المعروفة، والتي كتبها فينسنت فان جوخ وبول غوغان بشكل مشترك، للبيع مقابل مبلغ مادي يمكن أن يتراوح بين 203 ألف دولار إلى 282 ألف دولار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1888، كتبت الرسالة بخط يد الفنانين، بعد فترة وجيزة من إنتاج فان جوخ لبعض أشهر أعماله، منها "غرفة نوم في آرل"، وسلسلة "لوحات دوار الشمس".

وكتبت الرسالة في مدينة آرل الفرنسية، حيث كان الرسام الهولندي يقيم منذ فبراير/ شباط من ذلك العام. وفي وقت الكتابة، انضم إليه غوغان، الذي التقى به لأول مرة في باريس قبل عامين.

وتبدأ الرسالة بانطباع فان جوخ عن غوغان، حيث يصف صديقه بأنه "مخلوق لم يفسد بغرائز وحشية".

وكتب: "قمنا ببعض النزهات في بيوت الدعارة، ونذهب عادة للعمل. في الوقت الحالي، يعمل غوغان على لوحة قماشية لنفس المقهى الليلي الذي قمت برسمه، ولكن مع وجود شخصيات ظاهرة في بيوت الدعارة، ستصبح شيئاً جميلاً".

كان فان جوخ معروفاً بزياراته لبيوت الدعارة بانتظام طوال حياته، كما كان يصور عدداً من المشاهد داخل هذه المنازل، حيث رسم صوراً لبائعات الهوى، من ضمنها سيان هورنيك، وهي خياطة كانت تربطه بها علاقة في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.

وهناك أكثر من 900 رسالة متوفرة، كتبت من وإلى فان جوخ، كانت معظمها بينه وبين شقيقه ثيو. واستخدم مؤرخو الفن هذه المراسلات لفهم حياة الرسام المضطربة.

وكتب دار المزاد الفرنسي "Drouot Estimations" أنه رغم "هشاشة" الرسالة، إلا أن اجتماع "رسامين هائلين هو عنصر استثنائي، خاصة أن لوحاتهما ستحدث ثورة في العالم الفني لجيل المستقبل".

وسيشمل مزاد بيع يوم الثلاثاء المقبل مراسلات أخرى كتبها غوغان، بما في ذلك رسائل إلى كل من زوجته وعشيقة غير المعروفة. وسيم عرض أحد دفاتر الرسام مارك شاغال المصورة، ويصل تقديرها إلى 113 ألف دولار، إضافة إلى وجود رسومات ورسائل من الفنانين موديلياني، رينوار، وسيزان، وبيكاسو، ومن المقرر أن تكون ضمن المزاد العلني.