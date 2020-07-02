البناقر والخناقة والخشخوش.. مجوهرات تقليدية ترتديها النساء بالسعودية ستثير اهتمامك
ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البناقر والخناقة والخشخوش.. ربما لا تكون هذه الكلمات مألوفة لك، ولكنها في الواقع تعد من أبرز الحلي وأدوات الزينة التقليدية في المملكة العربية السعودية، هل لديك فكرة عن طريقة استخدام كل منها؟
وبدورها، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبذة وشرح مبسط عن كل منها.
شمسة
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حلي من الذهب يتألف من قطعة صغيرة تصاغ على هيئة مثلث تقريباً
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تلبسه المرأة على أعلى جبهتها لتشبه نجمة مضيئة من الفيروز
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صياغة محلية انتشرت في المنطقة الوسطى
خلخال
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حلي من الفضة تلبسه المرأة في ساقها
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مجوف ويوجد داخله حبات صغيرة من الفضة
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يصدر صوتاً هادئاً عندما تسير المرأة
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يعرف الخلخال في بعض مدن نجد باسم "مقاطيع"
حزام جديل
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شريط من القماش مرصع بخرز الفضة أو الرصاص
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اسم حزام جديل الشعبي هو "مطموس"
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ينتشر في المنطقة الغربية
حجول
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قضبان من الفضة أو الذهب ذات طرف مفتوح
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تلبس أسفل الساق، ومن الممكن لبس اثنين لكل ساق، بحيث يكون لها صوت رنان عند الحركة
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تنتشر في جميع مناطق المملكة وخاصة في المنطقة الوسطى
بناقر
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صناعة محلية من الذهب أو الفضة
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تلبسه المرأة في ذراعيها
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تستخدم في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية
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تلقب باسم "بناجر"، وتعرف في بعض المناطق بـ"شمايل"
الخناقة
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قلادة تنظم من خرز الياقوت والمرجان والفيروز والذهب
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سميت بالخناقة لأنها ضيقة، حيث تلبسها المرأة في عنقها كأنها تخنقها
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تشتهر في المناطق الشمالية
هلال
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يصاغ من الذهب أو الفضة
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تتعدد أحجامه، ومنه مرصع بالفيروز
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منتشر في الجزيرة العربية، وخاصة في منطقة القصيم
مشط
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أداة تستخدم لتمشيط شعر المرأة
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يصنع قديماً من الحديد أو الخشب
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يعرف أيضاً بـ"المكد" و"المرجل" و"المسرح"
رعاف
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خرز أحمر نقي يتميز بأحجام مختلفة، وتنظم منه القلائد
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حلي قديم مشهور في نجد وذكره الكثير من الشعراء
الخشخوش
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حلي يصاغ من الفضة بشكل دائري وفي داخله حبات من الفضة المتحركة
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تلبسها المرأة في ساقها ثم تقفله بمسمار صغير، وتصدر صوتاً مع المشي
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تشتهر في المنطقة الشرقية
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