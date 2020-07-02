دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البناقر والخناقة والخشخوش.. ربما لا تكون هذه الكلمات مألوفة لك، ولكنها في الواقع تعد من أبرز الحلي وأدوات الزينة التقليدية في المملكة العربية السعودية، هل لديك فكرة عن طريقة استخدام كل منها؟

وبدورها، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من التغريدات، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نبذة وشرح مبسط عن كل منها.

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "شمسة" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/3352Rcwyr6

شمسة

حلي من الذهب يتألف من قطعة صغيرة تصاغ على هيئة مثلث تقريباً

تلبسه المرأة على أعلى جبهتها لتشبه نجمة مضيئة من الفيروز

صياغة محلية انتشرت في المنطقة الوسطى

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "خلخال" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/eEW4V2Rrlb

خلخال

حلي من الفضة تلبسه المرأة في ساقها

مجوف ويوجد داخله حبات صغيرة من الفضة

يصدر صوتاً هادئاً عندما تسير المرأة

يعرف الخلخال في بعض مدن نجد باسم "مقاطيع"

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "حزام جديل" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/r9eb5VSdgN

حزام جديل

شريط من القماش مرصع بخرز الفضة أو الرصاص

اسم حزام جديل الشعبي هو "مطموس"

ينتشر في المنطقة الغربية

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "حجُوْل" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/UxNm3hLn1G

حجول

قضبان من الفضة أو الذهب ذات طرف مفتوح

تلبس أسفل الساق، ومن الممكن لبس اثنين لكل ساق، بحيث يكون لها صوت رنان عند الحركة

تنتشر في جميع مناطق المملكة وخاصة في المنطقة الوسطى

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "بناقر" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/TYal0JaN5V

بناقر

صناعة محلية من الذهب أو الفضة

تلبسه المرأة في ذراعيها

تستخدم في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية

تلقب باسم "بناجر"، وتعرف في بعض المناطق بـ"شمايل"

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | ▫️ "الخناقة" #دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/7JlGpVDqGA

الخناقة

قلادة تنظم من خرز الياقوت والمرجان والفيروز والذهب

سميت بالخناقة لأنها ضيقة، حيث تلبسها المرأة في عنقها كأنها تخنقها

تشتهر في المناطق الشمالية

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "هِلال" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/yyqZ9orG7J

هلال

يصاغ من الذهب أو الفضة

تتعدد أحجامه، ومنه مرصع بالفيروز

منتشر في الجزيرة العربية، وخاصة في منطقة القصيم

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | " مِشْط " ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/g0WLUt6zVO

مشط

أداة تستخدم لتمشيط شعر المرأة

يصنع قديماً من الحديد أو الخشب

يعرف أيضاً بـ"المكد" و"المرجل" و"المسرح"

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | "رُّعاف" ⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/f2VsrKotGy

رعاف

خرز أحمر نقي يتميز بأحجام مختلفة، وتنظم منه القلائد

حلي قديم مشهور في نجد وذكره الكثير من الشعراء

الحلي والزينة التقليدية في المملكة | ▫️ "الخشخوش" #دارة_الملك_عبدالعزيز https://t.co/PaE0QljNKW

الخشخوش