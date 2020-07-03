"يبدو وكأنه فيروس".. شعار تجاري جديد يثير الجدل في أستراليا

الحياة تستمر رغم فيروس كورونا..هذا ما أرادت هذه المصورة تذكيرنا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت الزهرة الوطنية في أستراليا، منذ فترة طويلة، على الطوابع والشعارات والجوائز، حيث تعتبر رمزاً للوحدة في البلاد.

ولكن، استخدامها في شعار جديد يروج لمصالح أستراليا في الخارج، قد أحدث جدلاً بين الناس، حيث شبه البعض تصميمها بفيروس كورونا المستجد.

وتم اقتراح الشعار المثير للجدل، والذي يقول مصمموه أنه مستوحى جزئياً من فن وثقافة السكان الأصليين، من قبل المجلس الاستشاري للعلامة التجارية، ووافق عليه وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنغهام.

وبينما تم تقديم اقتراح المجلس في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أي قبل وقت طويل من تصنيف كوفيد-19 على أنه جائحة عالمية، سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى إجراء مقارنات.

I can’t believe they have changed the Australian made logo to look like this, it looks like a virus. I will be writing to the Australia’s Nation Brand Advisory Council & Trade Minister @Birmo to reinstate the Kangaroo! https://t.co/KzfMebQ9wR

كتب مارك كوير، وهو عضو البرلمان بولاية نيوساوث ويلز، على تويتر: "لا أصدق أنهم قاموا بتغيير الشعار الأسترالي ليبدو مثل هذا، يبدو وكأنه فيروس".

وفي الوقت نفسه، غرد عضو البرلمان في ولاية كوينزلاند، على تويتر، قائلاً: "أليس من الأفضل إشراك طلاب المدارس في تصميم شعار جديد؟"، وأضاف: "أعلم أنهم سيقومون بعمل أفضل من هذه القمامة!".

MEDIA RELEASE: The Australian Made kangaroo is here to stay. The famous Australian Made logo is not being replaced. It will remain as Australia’s global product symbol, following reports of a new Nation Brand for Australia. Read more: https://t.co/Gpu0TWehuM https://t.co/5inen21IX3

وفي محاولة لتهدئة الارتباك، أصدرت حملة "Australian Made" بياناً يوضح أن الكنغر الأخضر والذهبي "سيواصل دوره المحوري في استراتيجية العلامات التجارية المحلية والخارجية في أستراليا".

ويذكر أن الشعار الجديد يرمز إلى الأهمية التاريخية للزهرة لكل من الأستراليين الأصليين وغير الأصليين. وقال تقرير المجلس إن اختبار التسويق قد أظهر استجابة إيجابية للعلامة التجارية الجديدة، مع موافقة أكثر من 70٪.