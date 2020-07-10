من تصميم شركة زها حديد.. هذا هو أطول مبنى "أتريوم" في العالم

تعرف على التصميم الذي ألهم العديد من مباني شانغهاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحد أكثر النقاشات الوطنية الجدلية بالبلاد، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزيلين باشيلو، أنه ينبغي إعادة بناء كاتدرائية نوتردام لتبدو "مطابقة" لما كانت عليه، قبل اندلاع الحريق العام الماضي.

وبعد أيام قليلة فقط من توليها منصبها الحكومي، قالت باشيلوت، خلال حديثها مع الإذاعة الفرنسية صباح الخميس، إن هناك "توافقاً واسعاً" على أن سقف الكاتدرائية وبرجها يجب ألا يخضعا لإعادة تصميم معاصرة.

وأضافت قائلة إن القرار سيعود إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في النهاية.

وكان السؤال حول ما إذا كان ينبغي إعادة تصميم سقف وبرج الكاتدرائية كالسابق أو تحويله إلى تصميم أكثر حداثة قد تسبب في إثارة جدل بين الناس، منذ أبريل/ نيسان الماضي، وذلك حين اندلع الحريق في الكاتدرائية التي يبلغ عمرها 850 عاماً.

ونشر عدد من المهندسين المعماريين والمصممين أفكاراً جديدة حول كيفية إعادة بناء الكاتدرائية. ففي مايو/ أيار 2019، كشفت شركة المهندس المعماري، فنسنت كاليباوت، عن تصميم زجاجي مستقبلي، كامل مع الطاقة الشمسية، ومزرعة حضرية للباريسيين الضعفاء والمشردين.

ولكن، دعى العديد من الشخصيات البارزة إلى الحفاظ على المظهر التقليدي للبناء.

ويأمل كلاً من مجلس الشيوخ الفرنسي وعمدة باريس، آن هيدالغو، في تكرار عملية الترميم التي تحاكي تصميم الكاتدرائية، قبل اندلاع الحريق.