دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أتيح للمصمم الإبداعي لعلامة "Monot"، إيلي مزراحي، فرصة زيارة مدينة العلا، التي تقع شمالي المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، خلال ديسبمر/ كانون الأول الماضي. ولفتت الطبيعة الفريدة انتباهه من الوهلة الأولى، وعرف أن هذا هو المكان الذي يريد تصوير حملته الأولى فيه.

وبدوره، أراد مرزاحي أن يضم طاقم من عارضات الأزياء، لتمثل مختلف الأعمار والأعراق، للتأكيد على أن "Monot"، التي أنشأت في يونيو/ حزيران 2019، هي علامة تجارية شاملة تسعى إلى تمكين النساء.

وفي أول المواقع السعودية المسجلة ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي، يعرض مزراحي مجموعته لخريف شتاء 2020-2021، وهي من تصوير الثنائي، لويجي وإيانغو.

ومن بين عارضات الأزياء اللواتي شاركن في جلسة التصوير: كايت موس، وكانديس سوانبول، وأمبير فاليتا، وجوردان دون، ومارياكارلا بوسكونو، وأليك ويك، وشياو وين، حيث سافرن من حول العالم للمشاركة بهذا المشروع.

وأُحيطت بعارضات الأزياء مجموعة من المرايا، التي ترمز إلى الانعكاس الذاتي، من وجهة نظر المصمم اللبناني.

وأوضح مرزاحي لموقع CNN بالعربية أن "السعودية هي الآن في طور نوع من الانعكاس الذاتي الخاص بها، حيث بدأت في الانفتاح أكثر على بقية العالم، مع تمكين النساء من المساعدة في تشكيل مستقبل المملكة".

وقال مرزاحي: "تم عرض المجموعة في مقابل التكوينات الصخرية ذات اللون الذهبي، التي تعود إلى قرون، ما يعطي التصوير طابعاً مذهلاً ومثيراً".

وتلقى المصمم الإبداعي الكثير من رسائل التشجيع والدعم، حيث أوضح أن الكثير من الأشخاص شعروا بالسعادة بـ"رؤية القليل من الجمال والبريق خلال هذه الفترة الجنونية".

🔺 الانفتاح في #السعودية يظنه كثيرون انه حدث فجأة. المتابع بدقة وتحليل مبني على اسس انثرابولوجية واستراتيجية سيرى ان سياسة التحديث قد بدأت في عهد الراحل الملك عبدالله. تصوير عارضات الازياء في المدينة المنورة مؤخرا ينتقده نفس الذين كانوا ينتقدون المملكة لانغلاقها، عجبي ! https://t.co/Xrm98pFrIk

وكانت الصور قد أثارت ردود فعل متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع "تويتر"، والسبب هو التقاط هذه الصور لعارضات الأزياء في السعودية.

أيعقل أن يُسمح بأن تأت بغيٌّ لأكناف وناحية #المدينة_المنورة في منطقة #العلا لتصور ألبوما بملابس شبه عارية ولقطات صاخبة بدعوى عرض الأزياء؟ مش هاقول أين؟وأين؟وأين؟ بل أين غيرتكم ونخوتكم وحميَّتكم وعزَّتكم كـ #عرب؟ ألهذه الدرجة تتعجلون النهاية! لا تعرضوا البلاد لسخط الله هداكم الله.

ورداً على الجدل الذي سببته جلسة التصوير، يقول مزراحي لموقع CNN بالعربية: "القليل من الجدل ليس شيئاً سيئاً. إذا كنت أرغب في تغيير الأشياء، كما أفعل مع Monot، فستثير إزعاج الناس الذين عزموا على إبقاء كل شيء متماشياً مع النظرة الذكورية ضد المرأة".

وبحسب قول مزراحي، يعد هذا المشروع الأول من نوعه، في العلا، حيث يشعر بالفخر أن "Monot" يمكن أن تكون رمزاً لتحول البلاد.

ووفقاً لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتجه العلا إلى استقطاب أكثر من مليوني زائر بحلول عام 2035، عبر تطوير المحافظة وجعلها وجهة تراثية وثقافية وسياحية.

وتعمل الهيئة الملكية للعلا على تطوير ثلاثة منتجعات سياحية في العلا تحمل علامة "أمان"، ستُبنى بحلول عام 2023، بما يعزز مستوى الخدمات السياحية في المحافظة.