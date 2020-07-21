دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عادة ما تجد المصورين يتنقلون من موقع إلى آخر، بهدف رصد زوايا متنوعة، لمنظر واحد فقط. ولكن، لم يكن ذلك الحال في صور داني عيد.. هل تصدق أنها التقطت من مكان واحد فقط؟

مناظر لم يرغب المصور اللبناني، وهو مقيم في الإمارات العربية المتحدة، تفويت فرصة التقاطها من شرفة منزله، بالطابق الرابع، في منطقة تلال الإمارات.

وتعكس صور عيد زوايا مختلفة للمدينة، وبالتحديد لأبراج بحيرات جميرا ومرسى دبي، حيث تطل شقته.

وبينما يوثق المصور لقطات عامة لإطلالته، يحرص أيضاً على توجيه كاميرته بشكل مقرب على تفاصيل المدينة، وخاصة ناطحات سحابها.

وربما تتساءل إلى أي مدى يمكن التنويع في صور ناطحات السحاب، لكن لم يشكل ذلك عائقاً بالنسبة للمصور اللبناني.. فبينما أنت تشاهدها من بعيد، يركز عيد على أجزاء المباني المختلفة، من أعلاها حتى أسفلها.

ليس ذلك فحسب، وإنما ستجد أن بعضها متخفياً ما وراء الضباب، فكل ما ستراه هو جزءاً بسيطاً من قمة البرج.

ولا تسلط هذه الصور الضوء على الشكل المعماري لناطحات السحاب فحسب، وإنما أيضاً على بعض شرفاتها المنيرة، التي تندمج ألوانها مع السحاب المتدرج باللون الأرجواني.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال عيد: "يمكنك التقاط صورة لنفس الموقع خلال أوقات مختلفة من اليوم، وبهذه الطريقة، ستحصل على نتائج مختلفة وألوان مختلفة".

ورغم أن المساحة التي يتحرك فيها داني عيد محدودة، إلا أن شرفة المنزل تساعده على الانضباط لالتقاط صور ذات نتائج جيدة.

ويميل المصور إلى التقاط صور المدن في أوقات الساعة الزرقاء، بعد غروب الشمس، بينما يفضل رصد المناطق الطبيعية في أوقات شروق الشمس، لأن الضوء يكون أكثر نعومة والطقس أفضل.

ويذكر أن داني عيد متخصص في توثيق المناظر الطبيعية والتصوير المعماري، فهو السفير العالمي لـ"Carl Zeiss" و"F-Stop Gear"، كما يعد المصور المعماري الرسمي لـ"إكسبو 2020" في دبي.

واليوم، يعمل داني عيد على نقل ورش التصوير الفوتوغرافي الخاصة به إلى المستوى التالي، مع الجمع بين التصوير الفوتوغرافي والبري.