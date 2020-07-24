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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشفت السلطات خلال تفقدها أحد متاجر المأكولات البحرية، في إسبانيا، مجموعة من الحاويات الرومانية القديمة، التي تعرف باسم "أمفوراي".

ومن الممكن أن هذه التحف قد أنشأت في القرن الأول، وتم الحصول عليها من حطام السفن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وعثر على حوالي 13 "أمفورا" رومانية، إلى جانب مرساة معدنية من القرن الثامن عشر.

وتفاجأ الضباط عند الكشف على هذه الحاويات الرومانية، خلال فحص روتيني لتخزين وتسويق منتجات الأسماك المجمدة بالمتجر، في اليكانتي. وبالتالي، وجد أصحاب المتجر أنفسهم قيد التحقيق بسبب خرق القوانين المتعلقة بامتلاك قطع أثرية تاريخية.

وتم جلب الاكتشافات إلى وزارة التعليم والثقافة والرياضة الإسبانية، التي قررت أنها من المحتمل من الإمبراطورية الرومانية، ويمكن أن تعود إلى القرن الأول.

وقال بيان الحرس المدني: "يمكن أن يكون أحدها ذو أهمية كبيرة بسبب محدوديته".

كما أوضح الحرس المدني أن معظمها هو عبارة عن "أمفورات" أولية، تم استخدامها لنقل الزيت إلى روما، في حين أن بعضها كان سيتم استخدامه لنقل النبيذ وصلصات الأسماك.

ويعتقد الضباط أن هذه الاكتشافات قد وجدت بين حطام السفن، وكانت ستحميها قوانين التراث إذا تم العثور عليها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.