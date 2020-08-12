دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم نظرات الاستغراب التي تلقتها المصورة سارة آل مقبل هنا وهناك عند قيامها بجلسة تصوير في شوارع الخبر في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تشجعت على الاستمرار في التقاط الصور للخروج عما هو مألوف. ونتج عن ذلك هذه الصور التي تجمع بين روح الماضي والحاضر.

وعند التجول بين شوارع المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيكون من النادر رؤية جلسة تصوير تحدث أمامك.

ولكن خلال أعمالها، حولت المصورة السعودية، سارة آل مقبل، شوارع مدينة الخبر السعودية إلى منصة عرض أزياء.

بدأ شغف المصورة سارة آل مقبل في التصوير منذ أن كانت في الـ12 من عمرها.

صور تتطلب "الجرأة"

أخذت أحدث أعمال آل مقبل محلها في مدينة الخبر السعودية.

وعند تفقد صفحتها على "إنستغرام"، ستلاحظ اهتمام المصورة ساره آل مقبل، بتصوير كل ما يتعلق بالأزياء، والجمال، إضافة إلى تصوير الشوارع أيضاً.

وعند النظر إلى أحدث أعمالها، والتي التقطتها بالسعودية، ستشعر أنك تنظر إلى مشهد مأخوذ من مجلة خاصة بالأزياء، إذ أنها تتزين بعارضات أمام خلفية تتكون من مناطق قديمة في مدينة الخبر لتشكل بذلك لوحة ساحرة.

تجمع آل مقبل بين الماضي والحاضر في صورها.

وعند حديثها عن أعمالها مع موقع CNN بالعربية، قالت آل مقبل: "التقاط مثل هذه الصور في وسط الشارع السعودي يتطلب الجرأة".

ولكن، تشجعت المصورة على التقاط تلك الصور على أية حال رغبة في الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها، والابتعاد عما هو مألوف بالفعل، بحسب ما قالته.

أخذت واحدة من أحدث أعمال آل مقبل محلها في مدينة الخبر السعودية.

وخلال صورها، التي تتضمن مناطق قديمة مثل شارع السويكت، وسوق الخضار، وشاطئ العزيزية، وسوق الذهب وغيرها، وهي أماكن ذات شعبية بين سكان المدينة بحسب ما قالته آل مقبل.

المرأة السعودية المعاصرة والماضي الأصيل

في صورها، يمكنك رؤية مناطق قديمة مثل شارع السويكت، وسوق الخضروات، وشاطئ العزيزية، وسوق الذهب.

وخلال صورها، أرادت آل مقبل، التي بدأت التصوير منذ الثانية عشرة من عمرها، الدمج بين الحاضر والماضي، فأوضحت قائلةً: "استعنت ببعض العارضات للتعبير عن المرأة السعودية العصرية التي مازالت روحها في الماضي الأصيل".

وأشارت آل مقبل إلى أن فكرة التصوير في شوارع مدينة الخبر بدأت بعد تعاونها مع المؤثرة غادة، التي ظهرت في بعض صورها، في اختيار مواقع التصوير وتنسيق الأزياء بشكل عصري أيضاً.

ترى المصورة أن صورها تعكس تطور المرأة السعودية التي لا تزال متمسكة بتراثها.

ومن العناصر القديمة التي ستراها في الصور هي ارتداء إحدى العارضات العباءة بالطريقة التي ارتدتها نساء سكان المنطقة الشرقية قديماً، إضافة إلى ارتداء الإكسسوارات الذهبية بالطريقة التقليدية.

وشهدت صورها ردود فعل إيجابية وانتشاراً واسعاً عبر الإنترنت بشكل "أكثر من المتوقع".

وأضافت آل مقبل: "أثناء التصوير، واجهنا القليل من نظرات الاستغراب.. ولكن كما ذكرت سابقاً، هذا النوع من التصوير يتطلب الجرأة".

وترى المصورة أن الصور التي التقطتها في شوارع مدينة الخبر تعكس مدى تطور المرأة السعودية التي "لا زالت متمسكة بتراثها في ظل التحولات التي تعاصرها"، بحسب ما قالته.