بإطلالة جريئة..جيجي حديد تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

بين جيجي حديد وكيندال جينير.. من عارضة الأزياء الأعلى أجراً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، عن كواليس أحدث جلسة تصوير لها، والتي تبرز من خلالها حملها للجمهور، مستعينةً بإطلالات جريئة ومتنوعة.

واستعرضت حديد خلال جلسة التصوير الأخيرة إطلالات مختلفة تبرز شكل بطنها خلال فترة حملها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت حديد في إحدى إطلالاتها بفستان أخضر طويل شفاف، لتبرز جسدها بالكامل خلال حملها.

وشملت جلسة التصوير سلسلة من اللقطات بالأبيض والأسود، ومن بينها إطلالة تظهر فيها وهي ترتدي صدرية بيضاء وسروال جينز مفتوح الأزرار، وكتبت في تعليق الصورة، أنها بلغت الأسبوع الـ33 من حملها.

كما ظهرت حديد بإطلالتين منذ نشرها للصور الأولى في جلسة التصوير، إذ ظهرت بفستان قصير شفاف، وفستان آخر أبيض طويل.

وكتبت حديد معلّقةً على إطلالتها بالفستان الأبيض الطويل قائلة: "أحمل ملاكاً".

وكانت عارضة الأزياء قد أكدت خبر حملها من المغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك، في 30 من أبريل/نيسان الماضي، خلال مقابلة مع جيمي فالون في برنامج "The Tonight Show".