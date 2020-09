"أبطال خارقون" يتجولون بدبي القديمة.. ما سبب ملابسهم الممزقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد الكثير من الأشخاص أن "الأبطال الخارقين" يظهرون فقط في الأفلام الهوليوودية، ومن الصعب جداً الوصول إلى مكانتهم. ولكن، ليس بالضرورة أن تظهر على شاشات السينما الكبيرة حتى تصبح بطلاً، بل يمكن أن يحمل أي شخص هذا اللقب، بمجرد ما أن يقدم على فعل الخير في حياته، لشخص آخر على سبيل المثال.

ولهذا السبب، قرر المصور الاسكتلندي، مارتن بيك، أن يقدم سلسلته الفوتوغرافية، التي تعرف باسم "We Can Be Heroes"، وهي تعرض صور أصدقاء وزملاء وأشخاص آخرين في هيئة "أبطال خارقين"، جميعهم يأتون من خلفيات مختلفة.

ووثق بيك هذه الصور في جميع أنحاء مدينة دبي، باستثناء واحدة تم التقاطها في إمارة رأس الخيمة.

وبغض النظر عن ظروفك، تأتي هذه السلسلة لتعكس قدرة جميع الأشخاص على فعل شيئاً ما لشخص آخر.

وفي حديث المصور مع موقع CNN بالعربية، قال: "في الواقع، لدى جميعنا عيوب جسدية وعقلية وما إلى ذلك. لقد تعمدت أن يرتدي الأشخاص في الصور ملابس صغيرة جداً أو كبيرة، مع تمزيقها وحرقها، ما يجعلها غير كاملة".

وأضاف: "فعلت ذلك لتعزيز رسالة مفادها أن جميعنا لديه القدرة على فعل الخير، وهذا يجعلنا جميعاً أبطالاً".

واستمتع المصور الاسكتلندي عند تواجده في منطقة دبي القديمة والتي وجدها أكثر إثارة للاهتمام.

ويعتبر بيك نفسه محظوظاً بعدما تلقى مساعدة من أصدقائه في التنسيق لجلسة التصوير، والعثور على الشخصيات، والعبث بالأزياء، وغيرها.

ويوضح بيك: "كمشروع شخصي.. اشتريت جميع الأزياء، وعثرت على المواقع التي أعجبتني لكل لقطة. كان هذا الإجراء مستهلكاً للوقت، ولكنه ممتع أيضاً".

ونالت هذه السلسلة الفوتوغرافية إعجاب العديد من الأشخاص، حيث وصف المصور الاسكتلندي ردود الفعل بـ"المذهلة".

وبداية، تم عرض "We Can Be Heroes" ضمن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. ومن هناك، أصبحت وسائل الإعلام المختلفة تتناقل صور هذا العمل وغايته.