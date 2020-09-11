لأول مرة في 150 عاماً.. متحف للفنون يوظف أمينة للفن الأمريكي الأصلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرة في تاريخه الممتد 150 عاماً، يوظف متحف المتروبوليتان للفنون أمينة بدوام كامل للفن الأمريكي الأصلي.. ما التفاصيل؟

حصلت باتريشيا ماروكين نوربي على درجة الدكتوراه في الدراسات الأمريكية من جامعة "منيسوتا"، بتخصص في تاريخ الفن الأمريكي الأصلي والثقافة البصرية.

وحصلت أيضاً على ماجستير في الفنون الجميلة من جامعة "ويسكونسن ماديسون" في الطباعة والتصوير الفوتوغرافي.

وستعمل نوربي على تطوير المجموعات وبرمجة المعارض التي تركز على الفنون الأصلية، كما أنها مكلفة بالإشراف على تكوين شراكات مع المجتمعات الأمريكية الأصلية والعلماء والفنانين والجماهير.

وقالت نوربي في بيان صحفي: "يشرفني بشدة الانضمام إلى فنانين ومجتمعات الهنود الأمريكيين والسكان الأصليين، لتطوير تجاربنا وأصواتنا في معارض ومجموعات وبرامج متحف المتروبوليتان.. هذا وقت مهم لتطور المتحف".

وتتمتع نوربي بخبرة تعليمية واسعة، حيث عملت كأستاذ مساعد للدراسات الهندية الأمريكية في جامعة "ويسكونسن أو كلير"، كما قامت بتدريس تاريخ الفن الأمريكي الأصلي والمعاصر وتاريخه وثقافته.

وقال ماكس هولين، وهو مدير متحف "المتروبوليتان للفنون": "الدكتورة نوربي حائزة على جوائز في تاريخ الفن الأمريكي الأصلي والثقافة البصرية، وهي أيضاً محترفة وتحمل خبرة في المتاحف، ونتطلع إلى دعم منحتها الدراسية وتعاونها البرنامجي مع الزملاء عبر متحف المتروبوليتان، وكذلك مع مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء المنطقة والقارة للجمهور العالمي المتنوع".

ويتحدث كتاب نوربي القادم، الذي يحمل عنوان "Water, Bones, and Bombs"، عن الإنتاج الفني في الجنوب الغربي للقرن العشرين والصراعات البيئية بين مجتمعات الأمريكيين الأصليين والإسبان والبيض في شمال وادي ريو غراندي.