دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عدم وجود موعد محدد لنهاية وباء فيروس كورونا المستجد، يبدو أن قناع الوجه سيتم استخدامه لفترة من الوقت.. ولكن من قال إنه لا يمكن أن يكون أنيقاً أو معاصراً للموضة؟

وخلال فترة الوباء، أطلق المصممون العديد من أقنعة الوجه، التي تشمل إصدارات فاخرة لعلامات تجارية مثل "بربري"، والتي بيعت مقابل 115 دولاراً.

واليوم، تخطو "لويس فيتون" خطوة إلى الأمام، حيث أصدرت درعاً فاخراً للوجه صُمم ليكون "أنيقاً ووقائياً"، على حد قول دار الأزياء الفرنسية في بيان.

ويصبح لون الدرع الوقائي داكناً ليحمي الأشخاص عند خروجهم تحت أشعة الشمس. ويتميز أيضاً بنقوشات ذهبية تحمل اسم علامة "لويس فيتون"، مع وجود عصابة رأس مطاطية. وبحسب الملصق، يمكن ارتداء القناع أيضاً كقبعة كلاسيكية.

ولم يتم الكشف عن سعر الدرع الوقائي، ولكن ليس من المحتمل أن يكون رخيصاً، حيث تباع ملابس هذه العلامة التجارية، بما في ذلك القبعات والنظارات الشمسية، بمئات الدولارات.

وسيتم بيع درع الوجه عبر الإنترنت وفي متاجر مختارة من "لويس فيتون" بدءاً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي أبريل/ نيسان، شاركت "لويس فيتون" في صنع معدات الحماية الشخصية لدعم العاملين بمجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للوباء.

وقالت الشركة إنها أعادت استخدام العديد من ورش العمل في جميع أنحاء فرنسا "لإنتاج مئات الآلاف من أقنعة الوجه غير الجراحية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية.

ويذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا توصي باستخدام دروع الوجه كبديل عن الأقنعة، لأنه ليس واضحاً مستوى الحماية التي توفره.