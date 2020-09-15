دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم الدمار الذي لحق بالعاصمة اللبنانية جراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 أغسطس/ آب، يبعث مصمم الأزياء اللبناني، إيلي صعب، رسالة حب وأمل إلى بلده من خلال مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية التي تحمل عنوان "بيروت المصدر المقدس".

وكشف المصمم اللبناني النقاب عن مجموعاته من الأزياء الراقية من خلال صور ومقاطع فيديو عبر حساب دار الأزياء الرسمي، "eliesaabworld" على موقع "انستغرام".

وكتبت دار الأزياء في تعليق على إحدى الصور من المجموعة الجديدة :"كل شيء في هذا العالم يبدو خيالياً وغير واقعي، ومع ذلك يمكن تحقيقه بالكامل. ويرسم إيلي صعب طريقاً نحو الأمام، طريق تتألق بها محبوبته بيروت إلى الأمام، وقدرة على الحلم التي تمنح نفساً للأمل، لمستقبل مليء بالإمكانيات".

وقد استلهمت المجموعة الجديدة، التي أطلقها المصمم اللبناني في 10 سبتمبر / أيلول، من عناصر الطبيعة، أي "الروح السحرية" لبيروت.

ويجسد مقطع الفيديو سحر الطبيعة الخيالية بمشاهد وسط غابة من الأشجار، حيث تطل عارضات الأزياء واحدة تلو الأخرى من خلف بابٍ عاكس ومرايا يستعرضن مجموعة من الفساتين البراقة.

وخلال مقطع الفيديو يمكن سماع موسيقى أغنية الشهيرة فيروز، "يا طير".

وكتبت دار الأزياء في تعليقها على مقطع الفيديو الذي يعرض المجموعة كاملة: "تعد روح بيروت السحرية العنصر الأساسي لإبداع إيلي صعب، فهو يصمم مع بيروت، بخيالها الثقافي النابض بالحياة، وتراثها الفني الغني".

وتابع التعليق: "وفي هذه المجموعة الجديدة الخيالية التي يشاركها إيلي صعب مع العالم، يستحضر المصدر المقدس ، قوة الحياة النابضة التي تسمح لبيروت بالانتصار مراراً وتكراراً."

وأشار التعليق إلى أن هذه المجموعة "تجسد جوهر محبوبته بيروت".

واتسمت التصاميم في هذه المجموعة، التي تعد بمثابة تكريم لبيروت، بالعناصر البراقة، إذ تزينت الفساتين بالفصوص اللامعة، والترتر، والريش، والألوان الهادئة، والنقوش التي تتخذ أشكال الورود.

وكشف المصمم اللبناني الشهر الماضي عن الأضرار التي لحقت بمكان عمله في العاصمة اللبنانية جراء انفجار مرفأ بيروت.