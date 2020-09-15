علامات فاخرة تتعاون مع منصة "تيك توك" لاستضافة شهر الموضة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تعطيل جائحة كورونا لأهم موسم في تقويم الموضة العالمي، يعمل تطبيق "تيك توك" على ملء الفراغ بشهر الموضة الخاص به عبر الإنترنت.

وأعلن هذا التطبيق الشهير يوم الجمعة أنه يدخل في شراكة مع علامات تجارية فاخرة، مثل "لويس فيتون" و"إيف سان لوران"، لبث سلسلة من العروض المباشرة والمجموعات الحصرية للناس.

ولا تزال أسابيع الموضة التقليدية في نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس، مستمرة في سبتمبر/ أيلول، رغم عدد محدود من الضيوف، والفعاليات، والعروض الرقمية.

ولكن، سيكون شهر الموضة عبر "تيك توك" بمثابة استجابة للانخفاض الحاد في عروض الأزياء منذ انتشار "كوفيد-19"، في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال البيان الصحفي الذي أعلن عن الحدث: "نظراً إلى أن غالبية الأشخاص ما زالوا يخضعون للحجر الصحي في المنزل، والحد من مشاركتهم الاجتماعية، فقد سعت العلامات التجارية إلى اكتشاف بعض الطرق الجديدة للتواصل مع عملائها، مع إحضار ملابس الشارع المبتكرة ومدرجات الأزياء إلى المعجبين.. وهنا يأتي دور تيك توك".

ومن المقرر، أن تستضيف المنصة بثين مباشرين أسبوعياً، ويضمان عروضاَ من علامات تجارية مختلفة، منها "JW Anderson" و"Puma" و"Alice + Olivia".

وسيشهد عرض الليلة الأخيرة، الذي يستضيفه المغني وكاتب الأغاني نيك تانجورا، ظهور بعض المبدعين المشهورين عبر التطبيق.

ورغم أن أحداث الموضة يجب أن تستمر حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنها يمكن أن تصبح غير متاحة بالولايات المتحدة، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر "تيك توك" إذا لم يقم المالك الصيني ببيعه.

وتعد "فيندي" و"بالينسياغا" و"ديور" من بين العلامات التجارية التي تفتح حسابات رسمية عبر المنصة، متأملة الاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة، والتي تضم 100 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، على حد قول التطبيق.

ويدل وجود هذه العلامات على مدى أهمية "تيك توك" ومستخدميه في قطاع المنتجات الفاخرة.

كما أصبحت بعض الشخصيات الشهيرة في قطاع الموضة، مثل بيلا حديد وكارا ديليفين، أكثر تفاعلاً على هذه المنصة الاجتماعية.

وقالت المسؤولة عن شراكة التطبيق مع محتويات الموضة، سيسي فو، في بيان صحفي: "رأينا قطاع الأزياء يعيد اختراع ما تعنيه الأزياء الفاخرة للثقافة والمجتمع عبر تيك توك، من خلال جلب الموضة إلى منازلنا أثناء الحجر الصحي".

وأضافت: "مع إطلاق شهر الموضة عبر تيك توك، تعتبر هذه مجرد طريقة أخرى لشركاء علامتنا التجارية للاستفادة من نهج المنصة القائم على عرض فنونهم وإبداعهم وشخصياتهم بطريقة فريدة من نوعها على تيك توك".