بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المنازل التي تمتزج مع محيطها، تؤكد على العلاقة التكافلية والشاعرية بين العمارة والطبيعة.

وفيما يلي، نقدم لكم 7 مشاريع من جميع أنحاء العالم، تتميز بمواقعها الاستثنائية، لتكشف عن حقيقة العلاقة التي تجمعنا بالطبيعة، والتي تشبه قوة ارتباطنا بالمنزل.

Credit: Gibeon Photography/Krafty Photos/CLB Architects

منزل "Crescent H" من تصميم شركة "CLB Architects" في الولايات المتحدة الأمريكية

يقع هذا المنزل الكبير فوق هضبة في شمال غرب ولاية وايومنغ، حيث يتميز بإطلالته البانورامية على سلسلة "تيتون" الجبلية، إضافة إلى مشهد يطل على أعلى قممه.

وتخلق لوحة الألوان المختارة بعناية البساطة والخلود، مع تحسين الاتصال بالبيئة. كما تحاكي الأحجار الرسوبية طبيعة السلاسل الجبلية والتكوينات الصخرية المحيطة.

Credit: Seppo Mantyla/Studio Hans Koistinen

"Wave House" من تصميم "Seppo Mantyla Architecture" في فنلندا

وبينما يتم استخدام التصاميم المنحنية في المباني العامة، يبدو أنها مطلوبة أيضاً في قطاع بناء المنازل السكنية.

ويعد الهيكل عبارة عن منزل خشبي مصنوع من خشب التنوب. ولكن، توفر جدرانه الزجاجية إطلالات رائعة على البحيرة، وتخلق منظراً جذاباً للعالم الطبيعي في الخارج.

Credit: Blue Sky Images/Maria Shot/Mecanoo

"Glass Villa" من تصميم "Mecanoo" في المملكة المتحدة

يقع المنزل في واحة خضراء من الأشجار والنباتات التي تجعله مخفياً عن الأنظار.

وبالنسبة إلى نوافذه الزجاجية في غرفة المعيشة والمطبخ والغرف الأخرى، فتجعل السكان يشعرون وكأنهم يعيشون على الماء. ومن شرفة السطح، يمكن للمرء الاستمتاع بمناظر خلابة كما لو كنت تطفو بهدوء على امتداد البحيرة.

Credit: Christine Francis/Moloney Architects

"Two Halves" من تصميم شركة "Moloney Architects" في أستراليا

وجاءت تسميته من شكله المنقسم، حيث يبدو وكأن جناحيه يشتقلان عن بعضهما البعض، لكنهما في الواقع جنباً إلى جنب.

ويتميز الجناحان بتقسيم المساحات العامة والخاصة لمنح غرف المعيشة الرئيسية أفضل المناظر والوصول إلى الضوء الطبيعي.

Credit: Jacobschang Architecture/Noah Kalina

منزل "Half Tree" من تصميم "Jacobschang" في الولايات المتحدة الأمريكية

ويقع هذا الملاذ البعيد على منحدر حاد محاط بالغابة، حيث شكلت التضاريس بعض التحديات الصعبة. وكانت الأشجار تقدم دعماً كبيراً، حيث تحمل نصف وزن الكوخ.

ويرتكز المنزل باتجاه الزوايا العلوية للمنحدر، بينما يتم توزيع الوزن المتبقي على شجرتين موجودتين.

ومن أجل تحمل فصول الشتاء الطويلة، تمت معالجة ألواح الجدار باستخدام صنوبر إسكندنافي تقليدي. وبالنسبة إلى تصميمه الداخلي، فهو بسيط ويبعث على الراحة والاطمئنان.

Credit: Credit: Adam Letch/Saota

منزل "Kloof 119A" من تصميم "Saota" في جنوب أفريقيا

ويتميز هذا المنزل بإطلالته على العديد من المناظر الخلابة، بما في ذلك جبل "تيبل" الشهير في كيب تاون. ويتألف المنزل من ثلاثة مستويات، ويتميز كل منها بمجموعة من الحدائق والمساحات الخاصة.

Credit: Credit: Sama Jim Canzian/D'Arcy Jones Architects

منزل "Okada Marshall House" من تصميم "D'Arcy Jones Architects" في كندا

وتطل نوافذ وأبواب هذا المنزل الصخري على صخور قديمة مغطاة بالطحالب أو المحيط الهادئ، ما يخلق تباينات حيوية عند تحرك القاطنين في المنزل.

ويتميز التصميم الخارجي باستخدام "shou-sugi ban"، وهي تقنية يابانية متمثلة في تفحم الخشب، والتي لا تحتاج إلى صيانة ولن تتعفن أبداً.

وتعد هذه التقنية مثالية للمناطق الأكثر رطوبة في كولومبيا البريطانية. وفي الأيام العاصفة، سيكون المنزل أكثر إشراقاً، ما يخلق حالة من التفاؤل.