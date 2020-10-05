من هو المصمم المشهور كنزو تاكادا الذي تُوفي بسبب كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي المصمم الياباني، كنزو تاكادا، يوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما قال متحدث باسم علامته التجارية "K-3" الفاخرة، في بيان أرسل لـCNN.

وقال البيان: "ببالغ الحزن تعلن العلامة التجارية K-3 عن فقدان مديرها الفني الشهير، كنزو تاكادا. وتوفي المصمم المشهور عالمياً في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بسبب مضاعفات "كوفيد-19"، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً في المستشفى الأمريكي ببلدية نويي سور سينن بفرنسا".

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بدايات ومسيرة تاكادا في قطاع الموضة

وفي عام 1970، نجح تاكادا في قطاع الأزياء بعد عرض مجموعته، التي بيعت فوراً من متجره الأول، المعروف باسم "Jungle Jap".

وكانت تصميماته عبارة عن مزيج فوضوي من الألوان الصاخبة والمطبوعات غير المتطابقة المستوحاة من رحلاته من حول العالم.

وافتتح المصمم متجره الرئيسي في باريس بحلول عام 1976. وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، كان سجله المهني مليء بالإنجازات والجوائز، مثل الظهور في عدد كبير من المجلات وانضمامه لعالم العطور.

وباع كنزو علامته التجارية إلى مجموعة "LVMH" للملابس الفاخرة في عام 1993 قبل تقاعده، من أجل متابعة أنشطة إبداعية أخرى في عام 1999.

Credit: Credit: Kenzo Takada

وبحسب البيان، قال جوناثان بوشيت مانهايم، وهو الرئيس التنفيذي لعلامة تاكادا التجارية، في يناير/ كانون الثاني، هذا العام: "كان كنزو تاكادا مبدعاً بشكل لا يصدق.. وبفكرة عبقرية، تخيل قصة فنية جديدة وملونة تجمع بين الشرق والغرب، موطنه اليابان وحياته في باريس".

وأضاف مانهايم بحسب البيان: "لقد أتيحت لي الفرصة للعمل معه لسنوات عديدة، معجباً بفضوله وانفتاحه. كان يبدو هادئاً وخجولاً في البداية، لكنه كان مليئاً بالفكاهة".

وأضاف: "كان كريماً ويعرف دوماً كيفية الاعتناء بالأشخاص المقربين على قلبه. كان مليئاً بالحيوية.. كان كنزو تاكادا مثالاً لفن الحياة".