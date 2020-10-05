فنان سعودي يصمم متاهة بأكثر من 800 حاجز خرساني.. ما حكايتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولة، يبدو الخروج من هذه المتاهة أشبه بالمهمة المستحيلة، وكأنها لغزٌ معقد لا حل له، فما حكاية "متاهة الضلال"؟

وفي الواقع، هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الصبات الخرسانية المصطفة في هيئة مسارات معقدة تشكل متاهة، والتي تجسد حكاية انتصار المملكة العربية السعودية على "متاهة الضلال"، بحسب ما ذكره الفنان السعودي حمود العطاوي.

يمكن مشاهدة "العمل الفني متاهة الضلال" في واحة الملك سلمان للعلوم في مدينة الرياض بحي النخيل Credit: Saleh al-hathloul

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يتحدث مصمم "متاهة الضلال" وصاحب الفكرة، الفنان السعودي حمود العطاوي، عن عمله الفني الفريد من نوعه ، الذي يجسد "نهاية متاهة الأفكار الضالة في المجتمع السعودي والانتصار عليها".

ويوضح العطاوي أن المتاهة تعد "إحدى أنواع الألغاز التي تنشط التفكير، ويتطلب حلها إيجاد الطريق الصحيح للوصول إلى النهاية".

يقف الفنان السعودي حمود العطاوي وسط عمله الفني المكون من حواجز خرسانية، والذي يحمل عنوان "متاهة الضلال" Credit: Saleh al-hathloul

وبالمثل، يرى الفنان السعودي أن مجتمعه، بتاريخه الطويل في مكافحة الإرهاب، نجح في تجاوز محاولات التضليل والخروج منتصراً من "متاهة الضلال" متسلحاً بالعزيمة والإصرار، وفقاً لما ذكره العطاوي.

وتتمثل الرمزية بهذا العمل الفني في استعمال صبات خرسانية قديمة، بحالتها الرديئة من الكسور والخدوش، التي تحمل في طياتها آثار الزمن الذي عاشه الجتمع السعودي على حافة الخطر، على حد تعبير العطاوي.

يصف العطاوي هذه الصبات القديمة بحالتها من الكسور والخدوش، بأنا أشبه بـ"آلة تسجيل تحمل آثار الزمن الطويل الذي كان فيه مجتمع السعودي على حد الخطر". Credit: Saleh al-hathloul

وكانت الصبات الخرسانية تستخدم في صد الهجمات الإرهابية التي شهدتها السعودية خلال فترة زمنية سابقة.

ويؤكد العطاوي أنه تلقى تسهيلات كبيرة لإنجاز هذا العمل الفني، إذ تمكن، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، من الحصول على عدد هائل من الصبات الخرسانية المزالة مؤخراً.

لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكد: حملات الإزالة مستمرة تحسينًا للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.. https://t.co/TmnkS40K5f

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن إزالتها لـ64 ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الجاري، من أجل تحسين المشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة، وفقاً للحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على "تويتر".

وبالنسبة إلى العطاوي، فإن إزالة الحواجز الخرسانية من مدينة الرياض يعد بمثابة إزالة لجميع الأفكار الضالة وبداية عهد جديد في السعودية.

تتكون "متاهة الضلال" من أكثر من 800 حاجز خرساني، وكانت الحواجز الخرسانية تستخدم لمكافحة الهجمات الإرهابية التي شهدتها السعودية سابقاً Credit: Saleh al-hathloul

ومن خلال هذا العمل الفني، يبعث العطاوي رسالة مفادها أنه مهما صعبت المتاهة هنالك دائماً حل، مثلما نجح المجتمع السعودي في الانتصار على متاهة الإرهاب.

ويقول العطاوي: "أريد أن نتذكر دائما الخطر الذي واجهناه وانتصرنا عليه".

واستغرق العمل على "متاهة الضلال"، المكونة من أكثر من 800 صبة خرسانية، مدة ثلاث أسابيع تقريباً من أجل إخراج شكل المتاهة النهائي على هذا النحو، بحسب ما ذكره العطاوي.

ويكمن مشاهدة "متاهة الضلال" في واحة الملك سلمان للعلوم بحي النخيل في مدينة الرياض.

وجاء اختيار واحة الملك سلمان للعلوم موقعاً لاستضافة "متاهة الضلال" من أجل إستهداف أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع لمشاهدة العمل الفني والتفاعل معه، إذ تُعد بمثابة موقع حيوي وسط العاصمة النابضة بالحركة، وفقاً لما قاله العطاوي.

ومن جانبه، نشر وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عدداً من صور "متاهة الضلال"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مشيداً بالعمل الفني الذي "يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض"، وفقاً للتعليق المرفق مع المنشور.