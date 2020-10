فنان سعودي يصمم متاهة بأكثر من 800 حاجز خرساني.. ما حكايتها؟

View this post on Instagram

هذه المتاهة والتي تبدو لغزاً ومحاولة تعقيد، هي في الحقيقة محاولة لتبسيط الكثير من المتغيرات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع. عمل "متاهة الضلال" المكون من حواجز خرسانية، يحمل في طياته آثار الزمن الطويل الذي كان مجتمعنا فيه على حد الخطر. مفهوم إزالة الحواجز الخرسانية من المدينة، هو في الحقيقة إزالة كل الأفكار الضالة وبداية عهد جديد. شكراً سمو الوزير @baderaalsaud . شكراً لمصور وموثق العمل @sale7des