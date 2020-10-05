فنان سعودي يصمم متاهة بأكثر من 800 حاجز خرساني.. ما حكايتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولة، يبدو الخروج من هذه المتاهة أشبه بالمهمة المستحيلة، وكأنها لغزٌ معقد لا حل له، فما حكاية "متاهة الضلال"؟
وفي الواقع، هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الصبات الخرسانية المصطفة في هيئة مسارات معقدة تشكل متاهة، والتي تجسد حكاية انتصار المملكة العربية السعودية على "متاهة الضلال"، بحسب ما ذكره الفنان السعودي حمود العطاوي.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يتحدث مصمم "متاهة الضلال" وصاحب الفكرة، الفنان السعودي حمود العطاوي، عن عمله الفني الفريد من نوعه ، الذي يجسد "نهاية متاهة الأفكار الضالة في المجتمع السعودي والانتصار عليها".
ويوضح العطاوي أن المتاهة تعد "إحدى أنواع الألغاز التي تنشط التفكير، ويتطلب حلها إيجاد الطريق الصحيح للوصول إلى النهاية".
وبالمثل، يرى الفنان السعودي أن مجتمعه، بتاريخه الطويل في مكافحة الإرهاب، نجح في تجاوز محاولات التضليل والخروج منتصراً من "متاهة الضلال" متسلحاً بالعزيمة والإصرار، وفقاً لما ذكره العطاوي.
وتتمثل الرمزية بهذا العمل الفني في استعمال صبات خرسانية قديمة، بحالتها الرديئة من الكسور والخدوش، التي تحمل في طياتها آثار الزمن الذي عاشه الجتمع السعودي على حافة الخطر، على حد تعبير العطاوي.
وكانت الصبات الخرسانية تستخدم في صد الهجمات الإرهابية التي شهدتها السعودية خلال فترة زمنية سابقة.
ويؤكد العطاوي أنه تلقى تسهيلات كبيرة لإنجاز هذا العمل الفني، إذ تمكن، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، من الحصول على عدد هائل من الصبات الخرسانية المزالة مؤخراً.
لمدينة بلا صبات عشوائية.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل ٦٤ ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الميلادي الحالي.. وتؤكد: حملات الإزالة مستمرة تحسينًا للمشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة.. https://t.co/TmnkS40K5f
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن إزالتها لـ64 ألف صبة خرسانية غير نظامية منذ مطلع العام الجاري، من أجل تحسين المشهد الحضري وارتقاءً بجودة الحياة، وفقاً للحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض على "تويتر".
وبالنسبة إلى العطاوي، فإن إزالة الحواجز الخرسانية من مدينة الرياض يعد بمثابة إزالة لجميع الأفكار الضالة وبداية عهد جديد في السعودية.
ومن خلال هذا العمل الفني، يبعث العطاوي رسالة مفادها أنه مهما صعبت المتاهة هنالك دائماً حل، مثلما نجح المجتمع السعودي في الانتصار على متاهة الإرهاب.
ويقول العطاوي: "أريد أن نتذكر دائما الخطر الذي واجهناه وانتصرنا عليه".
واستغرق العمل على "متاهة الضلال"، المكونة من أكثر من 800 صبة خرسانية، مدة ثلاث أسابيع تقريباً من أجل إخراج شكل المتاهة النهائي على هذا النحو، بحسب ما ذكره العطاوي.
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هذه المتاهة والتي تبدو لغزاً ومحاولة تعقيد، هي في الحقيقة محاولة لتبسيط الكثير من المتغيرات الاجتماعية التي مرت بالمجتمع. عمل "متاهة الضلال" المكون من حواجز خرسانية، يحمل في طياته آثار الزمن الطويل الذي كان مجتمعنا فيه على حد الخطر. مفهوم إزالة الحواجز الخرسانية من المدينة، هو في الحقيقة إزالة كل الأفكار الضالة وبداية عهد جديد. شكراً سمو الوزير @baderaalsaud . شكراً لمصور وموثق العمل @sale7des
ويكمن مشاهدة "متاهة الضلال" في واحة الملك سلمان للعلوم بحي النخيل في مدينة الرياض.
وجاء اختيار واحة الملك سلمان للعلوم موقعاً لاستضافة "متاهة الضلال" من أجل إستهداف أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع لمشاهدة العمل الفني والتفاعل معه، إذ تُعد بمثابة موقع حيوي وسط العاصمة النابضة بالحركة، وفقاً لما قاله العطاوي.
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#متاهة_الضلال عمل فني يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض. بحكمة قيادتنا الرشيدة وبسالة رجال الأمن ووعي المجتمع انتصرنا على المتاهة. شكراً أمانة الرياض على دعمها. شكراً للفنان حمود العطاوي. Terrorism always leads to a dead end! (‘Maze of Delusion’ — Artist: @HAlattawi) #Riyadh #ConceptualArt
ومن جانبه، نشر وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عدداً من صور "متاهة الضلال"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مشيداً بالعمل الفني الذي "يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض"، وفقاً للتعليق المرفق مع المنشور.