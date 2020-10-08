دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تملك سيارة كلاسيكية في دبي يزيد عمرها عن 30 عاماً؟ ربما عليك تقديم طلب الحصول على لوحة أرقام جديدة لمواكبة تصميم مركبتك!

غيرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني، بناء على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وبالتالي، اعتمدت تصميماً جديداً (شاهد مقطع الفيديو أعلاه) مستوحى من لوحات دبي القديمة، التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

Credit: RTA

وتتميز اللوحات بوجود اللون الأصفر، مع إدخال بعض التحسينات على التصميم ليتماشى مع تصميم لوحات المركبات في مدينة دبي، حيث استخدمت الخطوط القديمة ذاتها عند طباعة اللوحات الكلاسيكية الجديدة، مع إضافة حماية للوحة من الظروف المناخية.

وإذا كنت ترغب في اقتنائها، يجب أن تستوفي سيارتك بعض المعايير للحصول عليها، ما أبرزها؟

Credit: RTA

في حديثه مع موقع CNN بالعربية، يقول جمال السادة، وهو مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يجب أن يكون عمر المركبة 30 عاماً أو أكثر، وأن تجتاز الفحص الفني وتحصل على التأمين ليتم ترخيصها كمركبة كلاسيكية، وبالتالي الحصول على اللوحات".

وستطرح اللوحة الجديدة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ويمكن للمركبات الكلاسيكية المسجلة طلب استبدال اللوحات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات، واستلام اللوحات الجديدة من إحدى مراكز مزودي خدمات المركبات.