دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دار كريستيز للمزادات عن بيعها نسخة نادرة من كتاب "المطوية الأولى" لشكسبير مقابل نحو 10 ملايين دولار، الأربعاء، ليصبح أغلى عمل أدبي يظهر في مزاد علني.

وقالت دار المزادات إن المجموعة المكونة من 36 مسرحية، نُشرت بعد وفاة الكاتب المسرحي بوقت قصير، وهي واحدة من خمس نسخ كاملة تعد ملكيات خاصة.

ويعتبر كتاب "المطوية الأولى" من أهم المجموعات الأدبية باللغة الإنجليزية. ويحتوي على 18 عملاً لم يكن مطبوعاً من قبل، وكان من الممكن أن يكون مصيره الضياع بين طيات التاريخ، بما في ذلك كتاب "Macbeth" ومسرحية "Twelfth Night".

وفي عام 1623، نُشر الكتاب من قبل الممثلين جون هيمنج وهنري كونديل، وهما صديقا الكاتب المسرحي الإنجليزي. ويذكر أن الكتاب كان يحمل رسمياً عنوان "Comedies, Histories, and Tragedies"، أي "الكوميديا، والتاريخ، والمآسي".

كانت النسخة التي بيعت يوم الأربعاء هي أول نسخة كاملة تظهر في مزاد، منذ بيع إحدى النسخ مقابل 6.1 مليون دولار، في عام 2001.

وطُرحت للبيع من قبل كلية "ميلز" في أوكلاند بكاليفورنيا، التي احتفظت بها في مجموعتها، منذ عام 1977.

Credit: Credit: Stuart C. Wilson/Getty Images

وبعد مزايدات استمرت 6 دقائق بين ثلاثة مشترين عبر الهاتف، اشترى النسخة تاجر الكتب والآثار، ستيفان لوينثيل، مقابل 9.98 مليون دولار.

وفي مقابلة هاتفية أُجريت معه بعد البيع، وصف لوينثيل المطوية الأصلية لشكسبير بأنها بمثابة "الكأس المقدسة للكتب".

ورُغم إصدار حوالي 750 نسخة من كتاب "المطوية الأولى"، إلا أنه لا يوجد سوى 235 نسخة حتى يومنا هذا.

وهناك 56 من هذه النسخ فقط مُكتملة، وجميعها حالياً تعد مملوكة من قبل مؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بحسب دار كريستيز للمزادات.

ويعتقد لوينثيل أن النسخ موجودة في حيازة جهات خاصة قد لا تباع في السوق مجددًا، إذ قال إنه ربما لا يكون هناك "الكثير من الفرص المتبقية" للحصول على نسخة.

جاء الكتاب في غلاف يعود تاريخه إلى أوائل القرن التاسع عشر، وتم بيعه إلى جانب رسالة للباحث المتخصص بأعمال شكسبير، إدموند مالون، تعود إلى عام 1809، وهي تؤكد أصالة الكتاب.

ويذكر أنه تجاوز سعر البيع النهائي توقعات دار المزادات، التي توقعت أن تتراوح أعلى المزايدات بين 4 و6 ملايين دولار.

وقال لوينثيل: "بالنسبة للأمور العظيمة المهمة حقاً، ما تزال أسواق الفن والأدب والصور قوية جداً".