دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة المصرية، رانيا يوسف خلال مهرجان الجونة ووجود فتحة عند البطن في تصميم الفستان الجديد الذي ارتدته مؤخرا.

نفس الشئ لكنكم تحبون رانيا يوسف https://t.co/0bx3n5jOQE

ونشر الممثل محمد أنور صورة لفستان رانيا يوسف مع صورة أخرى تظهر ارتداء فانيلا (ملابس داخلية) مع فتحة عند منطقة البطن، ممازحا بتعليق قال فيه: "نفس الشئ لكنكم تحبون رانيا يوسف"، في حين نشر الفنان خالد منصور الصورة ذاتها ممازحا بقوله: "من ارتداه بصورة أفضل؟".

Cine Gouna Platform Awards 🎥 Dress by : vivian.moawad Stylist by : yasminalieldin Hair by haithamdahab00 Make Up by:manargamilmakeupartist Jewellery :glamour.jewellery https://t.co/oJJUFgM6Aq

من جهتها نشرت رانيا يوسف تعليقا على الصورة ممازحة محمد أنور بقولها "تفتكر" مع وجوه ضاحكة، في حين ردت على عدد آخر من نشطاء مواقع التواصل الذين تداولوا الصورة ذاتها.

ويذكر أن الفنانة المصرية، رانيا يوسف تصدرت قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الأربعاء، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.