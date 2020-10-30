رانيا يوسف تعلق على مزحة تشبيه فتحة البطن في فستانها خلال مهرجان الجونة

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رانيا يوسف في مهرجان الجونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة المصرية، رانيا يوسف خلال مهرجان الجونة ووجود فتحة عند البطن في تصميم الفستان الجديد الذي ارتدته مؤخرا.

ونشر الممثل محمد أنور صورة لفستان رانيا يوسف مع صورة أخرى تظهر ارتداء فانيلا (ملابس داخلية) مع فتحة عند منطقة البطن، ممازحا بتعليق قال فيه: "نفس الشئ لكنكم تحبون رانيا يوسف"، في حين نشر الفنان خالد منصور الصورة ذاتها ممازحا بقوله: "من ارتداه بصورة أفضل؟".

من جهتها نشرت رانيا يوسف تعليقا على الصورة ممازحة محمد أنور بقولها "تفتكر" مع وجوه ضاحكة، في حين ردت على عدد آخر من نشطاء مواقع التواصل الذين تداولوا الصورة ذاتها.

ويذكر أن الفنانة المصرية، رانيا يوسف تصدرت قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، صباح الأربعاء، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.

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