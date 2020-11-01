في بلدة ريفية.. هكذا تحتفل قبيلة أمريكية أصلية بمسابقة جمال خاصة بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كل عام، تدعو مسابقات مثل " Miss Native American"، و"Miss Indian World" نساء السكان الأصليين من جميع الولايات المتحدة لتمثيل القبائل المحرومة تاريخياً، والاحتفال بتراثها الثقافي.

وفي بلدة بيمبروك الريفية في ولاية نورث كارولينا، تُقام مسابقة سنوية أصغر بكثير، وهي تهدف إلى تكريم فتيات ونساء من قبيلة ناضلت من أجل الاعتراف الفيدرالي لأكثر من 130 عاماً.

صورة للمتسابقة كيريغان جيكوبز التي فازت بلقب "Miss Teen Lumbee 2018"، وليندسي لوكلير التي فازت بلقب "Miss Lumbee 2018" أثناء ارتدائهن ملابسهن التقليدية. Credit: Natalie Keyssar

ويُعد "Lumbee Homecoming" حدث صيفي يستمر لأسبوع، وتستضيفه قبيلة "لومبي".

وأُلغي حدث هذا العام، الذي كان من المقرر أن يبدأ في أواخر يونيو/حزيران، لأول مرة بتاريخه الذي استمر لخمسة عقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ألغي حدث هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". Credit: Natalie Keyssar

ولكن في عام 2018، سافرت المصورة ناتالي كيسار، المقيمة في بروكلين، إلى بريمبروك لتوثيق الاحتفالات.

وفي مقابلة فيديو، قالت كيسار إن المسابقة عبارة عن "احتفال بجمال لومبي.. ونساء لومبي المُتمكنات".

إثبات هويتهن

في عام 2018، سافرت المصورة ناتالي كيسار، المقيمة في بروكلين، إلى بريمبروك لتوثيق الاحتفالات. Credit: Natalie Keyssar

ويُعد الحدث فرصة لمجتمع "لومبي"، الذي يصل عدده إلى 55 ألف شخص، للاعتزاز بتراثه.

وتُصبح النساء اللواتي يفزن في مسابقات "لومبي" سفيرات للعام المقبل، ليمثلن القبيلة في مختلف المناسبات والمساعدة في تثقيف الأشخاص عن تاريخها وممارساتها الثقافية.

ماليا هانت، الفائزة بلقب "Miss Teen Lumbee of 2017"، وهي تتفقد مظهرها خلال انعكاسها خلف الكواليس. Credit: Natalie Keyssar

ويقول موقع قبيلة "لومبي" عبر الإنترنت إنها أكبر قبيلة شرق نهر ميسيسيبي، ومع ذلك، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها إلا على مستوى الولاية.

وفي عام 1956، أقر الكونغرس "قانون لومبي" الذي يعترف بها كقبيلة أمريكية أصلية، ولكنه حرمها من الحق في الحكم الذاتي، أو تلقي التمويل الفيدرالي.

وقالت كيسار إن المسابقة تُظهر "التمازج العميق للثقافة الجنوبية" للقبيلة.

ماليا هانت، الفائزة بلقب "Miss Teen Lumbee of 2017"، وهي تستعد لأداء الوداع الخاص بها في المسابقة. Credit: Natalie Keyssar

وتشارك المتسابقات في مختلف الأحداث، ومنها مسابقة للمواهب، كما أنهن يغيرن ملابسهن من فساتين سهرة إلى فساتين ملونة تقليدية تكرم تاريخ القبيلة.

فخر مجتمعي

المتسابقة كيريغان وهي تبكي بسبب فوزها بلقب "Miss Teen Lumbee 2018". Credit: Natalie Keyssar

وخلال صورها، وثقت كيسار صوراً من خشبة المسرح، إلى جانب مشاهد من وراء الكواليس، حيث يستعد المتسابقون، وتعود السفيرات السابقات لمنح تيجانهن إلى الفائزات الجديدات.

وفي واحدة من أكثر صورها لفتاً للانتباه، وثقت كيسار متسابقة تُدعى كيريغان بعد لحظات من فوزها بلقب "Miss Teen Lumbee"، وكانت مشاعرها واضحة، بحسب ما قالته المصورة.

وكانت اللحظة التي فازت بها كيريغان "قوية جداً".

وفي هذا الحدث، تجتمع السفيرات الجدد والسفيرات السابقات في موكب، ويلوحن للحشود من السيارات والمركبات التي تسير عبر البلدة.

وقالت كيسار إن الحدث عبارة عن فترة من الفرح في مجتمع واجه الصعوبات لفترة طويلة، من معدلات الفقر العالية إلى الفيضانات التاريخية.

ورغم أن الحياة ليست سهلة في هذا المكان، إلا أن هناك الكثير من الفخر الذي يطغى على الشوارع خلال هذه المناسبة، وأكدت كيسار: "إنه أمر ساحر للغاية".