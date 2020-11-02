دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت المغنية الأمريكية، ليان رايمز، عن صراعها مع مرض الصدفية، حيث شاركت صوراً "صادقة بلا خجل" لبشرتها عبر "إنستغرام".

وكانت المغنية الريفية، وهي تبلغ من العمر 38 عاماً، قد شاركت هذه الصور يوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي لمرض الصدفية. وكشفت عن معركتها مع هذه الحالة، التي تسبب احمرار الجلد، وظهور قشور، والحكة، والألم، في مقال لمجلة "Glamour".

وقالت رايمز عبر "إنستغرام": "هل تعلم عندما تقول شيئاً كنت تحتفظ به داخلك لفترة طويلة، وتشعر بارتياح كبير، هذا ما تعنيه هذه الصورة بالنسبة لي.. كنت بحاجة إلى هذا.. كان جسدي كله، عقلي وروحي، في حاجة ماسة إلى هذا".

وكتبت: "كانت الموسيقى هديتي، وهي سبب وجودي. ولكن أريد أن أعطي صوتاً لهذه الأجزاء الأخرى مني.. وأريد أن أعطي صوتاً لما يمر به الكثير من الأشخاص.. قد حان الوقت أخيراً أن نتحلى بالصدق بلا خجل بشأن ماهية الصدفية وشكلها".

وشاركت مجلة "Glamour" صورة عارية لرايمز، عبر "إنستغرام"، والتي تُظهر إصابتها بمرض الصدفية.

ووصف المعجبون المغنية بأنها شجاعة لمجرد مشاركتها قصتها، وقالوا إن ذلك جعلهم يشعرون بوحدة أقل عند مواجهة تحدياتهم الخاصة.

ونشرت رايمز، التي كانت صريحة أيضاً حول صراعها مع الاكتئاب واهتمامها بالروحانية والتأمل، رسالة شكر للناس على "فيض الحب الغامر" الذي تلقته.

"اعلم أنك لست وحدك"

وقالت: "اعلم أنك لست وحدك.. كان هذا هو السبب الرئيسي لرغبتي في المشاركة عما بداخلي بشدة، أنا أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية من بين أشياء أخرى".

وتشارك رايمز طقوس التأمل بمساعد مرشد طوال جائحة فيروس كورونا، كما كتبت أغنية جديدة بعنوان "سيكون هناك يوم أفضل"، ونشرتها عبر "إنستغرام" في شهر مارس/ آذار.