دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت المغنية الأمريكية، ليان رايمز، عن صراعها مع مرض الصدفية، حيث شاركت صوراً "صادقة بلا خجل" لبشرتها عبر "إنستغرام".
وكانت المغنية الريفية، وهي تبلغ من العمر 38 عاماً، قد شاركت هذه الصور يوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي لمرض الصدفية. وكشفت عن معركتها مع هذه الحالة، التي تسبب احمرار الجلد، وظهور قشور، والحكة، والألم، في مقال لمجلة "Glamour".
وقالت رايمز عبر "إنستغرام": "هل تعلم عندما تقول شيئاً كنت تحتفظ به داخلك لفترة طويلة، وتشعر بارتياح كبير، هذا ما تعنيه هذه الصورة بالنسبة لي.. كنت بحاجة إلى هذا.. كان جسدي كله، عقلي وروحي، في حاجة ماسة إلى هذا".
وكتبت: "كانت الموسيقى هديتي، وهي سبب وجودي. ولكن أريد أن أعطي صوتاً لهذه الأجزاء الأخرى مني.. وأريد أن أعطي صوتاً لما يمر به الكثير من الأشخاص.. قد حان الوقت أخيراً أن نتحلى بالصدق بلا خجل بشأن ماهية الصدفية وشكلها".
وشاركت مجلة "Glamour" صورة عارية لرايمز، عبر "إنستغرام"، والتي تُظهر إصابتها بمرض الصدفية.
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FREEDOM! Thank you all for your kindness and LovE since revealing such a vulnerable piece of me. I’m still processing the release of such a heavy weight and taking in all of your beautiful messages. For those who are challenged by psoriasis that have shared your stories with me, I see you and feel you deeply. For those who aren’t challenged by psoriasis, but are with other autoimmune dis-ease or if you are simply afraid of being seen, I deeply feel and see you too. I hope that by stripping myself bare you have found your permission slip to do the same. You are worthy of freedom! YOU ARE WORTHY OF FREEDOM! I LovE you 💕
ووصف المعجبون المغنية بأنها شجاعة لمجرد مشاركتها قصتها، وقالوا إن ذلك جعلهم يشعرون بوحدة أقل عند مواجهة تحدياتهم الخاصة.
ونشرت رايمز، التي كانت صريحة أيضاً حول صراعها مع الاكتئاب واهتمامها بالروحانية والتأمل، رسالة شكر للناس على "فيض الحب الغامر" الذي تلقته.
"اعلم أنك لست وحدك"
وقالت: "اعلم أنك لست وحدك.. كان هذا هو السبب الرئيسي لرغبتي في المشاركة عما بداخلي بشدة، أنا أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية من بين أشياء أخرى".
وتشارك رايمز طقوس التأمل بمساعد مرشد طوال جائحة فيروس كورونا، كما كتبت أغنية جديدة بعنوان "سيكون هناك يوم أفضل"، ونشرتها عبر "إنستغرام" في شهر مارس/ آذار.