تصميم بدبي سيأخذك إلى سحر الحدائق الفردوسية القديمة ببلاد فارس

صدق أو لا تصدق.. متحف بدبي يعرض أغرب وأندر القطع في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغيرت العديد من المفاهيم والنظريات مع تفشي فيروس كورونا المستجد، سواء من الناحيتين الاجتماعية أو المعمارية، لتنقلب الموازين في كيفية تقديم شتى القطاعات أعمالها في هذا الزمن.

وفي ظل أسبوع دبي للتصميم، الذي انطلق هذا العام بنسخته السادسة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، يقدم المهندس المعماري الداخلي، مشاري النصار، عملاً فنياً يحاكي واقع الحياة ما بعد "كوفيد-19".

Credit: Studio Meshary AlNassar

ومن بين العديد من الأعمال الفنية، التي تتربع بحي دبي للتصميم، ستجد منطقة جلوس مستوحاة من الحدائق الفردوسية القديمة في بلاد فارس، والتي تتألف عناصرها عادة من مناظر طبيعية، ومقاعد، ومعالم مائية، ومعبد.

وبذلك، قرّر النصار أن ينشأ المظهر التجريدي لتلك الحدائق، بالتعاون مع شركة "كوسنتينو"، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

Credit: Studio Meshary AlNassar

وفي ظل الوباء، شعر الناس بنوع مختلف للرغبة بالخروج في الهواء الطلق، وبالتالي شكل تصميم "Pardis" مساحة رائعة للموظفين في حي دبي للتصميم، للاستمتاع ببعض اللحظات الخاصة تحت أشعة الشمس، خلال فترة استراحتهم من العمل.

واستخدم النصار في تصميمه ألواح بناء يبلغ ارتفاعها 3.2 متر، بالإضافة إلى وجود مسطحات خضراء، يمكن إعادة استخدامها بعد إزالة العمل الفني من موقعه.

ويستطيع الزائر الدخول إلى غرفة بحجم 3 × 3 أمتار، والتفاعل مع ألواح البناء ذات اللون الأزرق الداكن، والمزينة بالماء والسوائل.

Credit: Studio Meshary AlNassar

وبمجرد ما أن تلقي الشمس بظلالها على زوايا مختلفة لهذا العمل الفني، في أوقات مختلفة خلال النهار، ستسنح لك فرصة اكتشاف البناء بشكل مختلف.

وبدوره، حرص النصار على ترك مسافة بين مناطق الجلوس المختلفة، بحيث يستطيع الضيوف الاستمتاع بتصميم "Pardis" بأمان.

Credit: Studio Meshary AlNassar

ويقول مؤسس استديو مشاري النصار متعدد التخصصات في الكويت، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أنا أحب التحدي! طلب مني كوسنتينو العمل بحجارة البناء، وأن يكون لدي أقل قدر ممكن من الهدر، بحيث يمكنني إعادة استخدام جميع الألواح، ونجحنا بذلك".

Credit: Studio Meshary AlNassar

ويهدف النصار إلى توفير منطقة جلوس خارجية مشتركة، بحيث تتيح فرصة التفاعل مع الطبيعة وعناصرها. وأراد أن يشعر الناس أن هذه القطعة الخضراء هي ملكهم للاحتفاظ بها.

وفيما يتعلق بردة فعل الناس، أوضح: "ردود فعل إيجابية كبيرة! نحن محظوظون جداً لأننا عملنا مع هؤلاء الأشخاص الرائعين والمتعاونين الرائعين الذين آمنوا برؤيتنا".

Credit: Studio Meshary AlNassar

وبدوره، يأمل النصار الاستمرار في التصميم للناس، ومشاركة القصص التي تجمعنا معاً، مع التركيز على أوجه التشابه العديدة بين الأشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة.

وسيظل تصميم "Pardis" موجوداً في منطقة دبي للتصميم لمدة 6 أشهر، مشجعاً جميع الزوار على التوقف واستغلال هذه المساحة المتواضعة لأنفسهم.