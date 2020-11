سعوديتان تصممان جسراً مستقبلياً يربط جدة من الغرب إلى الشرق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استجابة للقيود المفروضة على الحركة بسبب فيروس كورونا، كان استديو "سيبل" للتصميم وراء فكرة إنشاء جسر يتألف من مستويين، ويربط مدينة جدة السعودية من الغرب إلى الشرق.

وأتيحت الفرصة لمؤسستي استديو "سيبل"، ميعاد حنفي ورهف المزيني، بإنشاء مشروع "VOW" كرد فعل جسدي ونفسي لنظام المشاة الحضري في مدينة جدة.

وسلطت المصممتان انتباههما على "ممشى التحلية" بشكل خاص، ليكون نقطة تحول نحو إعادة التفكير في المساحات العامة للمشاة، كمناطق متعددة المستويات والألوان، تلتزم بفكرة التباعد الاجتماعي وليس العزلة، لما بعد جائحة "كوفيد-19".

Credit: Sibyl Design Studio

مرافق المستوى الأرضي:

مساحات عامة

متاجر

منطقة استراحة في الهواء الطلق

منطقة تزلج

المستوى العلوي:

جسر ركوب الدراجات

جسر المشاة

Credit: Sibyl Design Studio

أما الإلهام وراء هذا المشروع فيتمثل بتجسيد الديناميكية، وتأثير ما بعد الجائحة بالنسبة للمصممتين، إذ قالت حنفي لموقع CNN بالعربية: "أصبحنا الآن أكثر تعاطفاً مع التصميم للمجال العام، وخلق بيئة آمنة مع دمج عوامل ترفيهية في تصميم الأنظمة الحضرية الإنسانية".

Credit: Sibyl Design Studio

وأشارت حنفي إلى أن ما يجعل هذا المشروع فريداً ومتميزاً، هو حقيقة أن الاستديو بقيادة مهندسات معماريات سعوديات، يستطعن إنتاج مثل هذا التفكير والتصميم.

وأضافت: "بالنسبة لنا، نرغب في رد الجميل للمجتمع الذي مهد الطريق للنساء في عالم التصميم، وسهل علينا العديد من الفرص".

ولا يخل هذا المشروع من التحديات، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة والتطوير لعرضه على أمانة محافظة جدة، بحسب ما ذكرت الحنفي.

ويعد مشروع "vow" جزءاً من أسبوع دبي للتصميم ضمن معرض "The Shape of Things to Come"، أي "مستقبل الأشياء".

وأخيراً، تسعى المصممتان أن تكونا من الرواد الناشئين للهندسة المعمارية غير التقليدية في المملكة العربية السعودية، وإنشاء لغة جديدة للتصميم المحلي.