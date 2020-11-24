أول عمل فني لفنان أمريكي من أصول آسيوية يعرض بالبيت الأبيض.. كيف يبدو؟

بعد تخريبه.. إزالة تمثال ميلانيا ترامب بالقرب من مسقط رأسها في سلوفينيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت منحوتة من أنامل الفنان الأمريكي من أصول يابانية، إيسامو نوغوشي، أول عمل فني لأمريكي آسيوي يُعرض ضمن المجموعة الفنية للبيت الأبيض، وفقاً لجمعية البيت الأبيض التاريخية.

وكشفت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، النقاب عن القطعة الفنية التي تحمل عنوان "Floor Frame" في حديقة الورود بالبيت الأبيض، يوم الجمعة.

كشف النقاب عن عمل فني يحمل اسم "إطار الأرضية " في حديقة الورود بالبيت الأبيض بتاريخ 21 نوفمبر /تشرين الثاني Credit: Jacquelyn Martin/AP

وصممت المنحوتة في عام 1962، وصُنعت من مادة الزنجار والبرونز في العام التالي، وتتألف من كتل مستطيلة يبدو أنها تغرق وترتفع عن الأرض.

وبحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض، فإن نوغوتشي، الذي توفي عام 1988، تصور "إطار الأرضية" على أنه "تقاطع بين الشجرة والأرض، ويأخذ صفات كل من نظام التجذّر الضمني والمظلة".

ويمكن مشاهدة المنحوتة في الشرفة الشرقية لحديقة الورود بالبيت الأبيض.

ونقل بيان البيت الأبيض عن السيدة الأولى قولها: "يسعدني الإعلان عن تركيب منحوتة الإطار الأرضي في حديقة الورود بالبيت الأبيض التي رُممت حديثاً".

وأضافت ترامب: "لا تظهر هذه المنحوتة التنوع ضمن أفضل الفنون في بلادنا فحسب، بل تبرز أيضاً المساهمات الجميلة للفنانين الآسيويين الأمريكيين في المناظر الطبيعية لبلدنا".

كما أطلقت جمعية البيت الأبيض التاريخية مورداً جديداً على الإنترنت تحت اسم "التنوع في فن البيت الأبيض"، والذي يقدم معلومات عن الفنانين البارزين في مجموعتها.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية التاريخية للبيت الأبيض، ستيوارت مكلورين، في بيان صحفي: "يجب أن يُظهر فن البيت الأبيض أفضل الفنانين الأمريكيين، وهذا يعني تنظيم مجموعة تعكس التنوع الكامل للتراث الفني لأمتنا".

نوغوتشي يعد أول فنان أمريكي آسيوي تظهر إحدى أعماله ضمن مجموعة البيت الأبيض Credit: Jacquelyn Martin/AP



وامتدت مسيرة نوغوتشي الفنية على مدار 7 عقود، قضى الكثير منها في دمج الفن، والعمارة ومناظر الأماكن العامة.

وأمضى نوغوتشي، الذي ولد لأم أمريكية وأب ياباني، معظم حياته في الترويج للتبادلات الفنية بين أمريكا واليابان، عندما كانت العلاقات بينهما متوترة أو عدائية.

ويتم الاحتفال بحياته وعمله في متحف يحمل اسمه "Isamu Noguchi Garden" في حي "لونغ آيلاند سيتي"، بمدينة نيويورك، وكذلك في منتزه "Moerenuma Park" في اليابان.