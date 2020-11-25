دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثرت مجموعة من الضباط في إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا الأمريكية، على هيكل معدني غامض وسط الصحراء.

وكان ضباط من مكتب الطيران التابع لإدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في مهمة على متن مروحية الهليكوبتر، يوم الأربعاء الماضي، لمساعدة قسم موارد الحياة البرية على إحصاء الخراف الكبيرة في جنوب شرق ولاية يوتا، عندما اكتشفوا شيئاً بدا وكأنه خارجٌ من فيلم الخيال العلمي "2001: ملحمة الفضاء".

وقال الطيار بريت هتشينجز لموقع KSL المتعاون مع CNN : "أحد علماء الأحياء ... رصده، وصادف أننا حلقنا فوقه مباشرةً".

وبعد أن أشار عالم الأحياء إلى الجسم الغريب، عادت مروحية الهليكوبتر أدراجها إلى الموقع.

يعتقد الطيار بريت هاتشينجز أن الجسم الغريب على الأرجح من صنع أحد الفنانين Credit: Utah Department of Public Safety

ووسط التكوينات الضخرية الحمراء، كانت هناك قطعة من المعدن الفضي اللامع التي بدت وكأنها خرجت من الأرض.

وخمّن هتشينجز أن طول الجسم كان "بين 10 إلى 12 قدماً".

وأوضح هتشينجز لـ KSL أن الجسم لا يبدو أنه أسقط بشكل عشوائي على الأرض، ولكن يبدو أنه نُصب في مكانه.

وأشار هاتشينغز إلى أنه بعد اكتشاف هذا الجسم الغريب، بدأ الضباط في ممازحة بعضهم البعض عما إذا اختفى أحدهم فجأة، فسيقوم البقية بالهروب على الفور.

ومع ذلك، قال هاتشينغز إنه يعتقد أن الجسم الغريب قد وضع بموقعه من قبل أحد الفنانين، وليس من خلال الكائنات الفضائية.

وقال هاتشينغز بإشارة إلى أحد مشاهد فيلم "2001: ملحمة الفضاء" عام 1968، حيث يظهر عمود صخري أسود اللون: "أفترض أن يكون أحد الفنانين المتنمين إلى الموجة الجديدة أو أن يكون أحد المعجبين بالفيلم".

ومع ذلك ، فإنه من غير القانوني تركيب الهياكل أو الأعمال الفنية دون ترخيص على الأراضي العامة، حسبما ذكرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في بيان صدر يوم الاثنين.

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا إنه لم يتم الكشف عن موقع العمود المعدني، ولم يتضح بعد من، أو كيف وُضع ذلك الهيكل هناك.

واعتباراً من يوم الاثنين، سيقرر مكتب إدارة الأراضي ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق حول الجسم الغريب.