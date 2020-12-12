الفنان مجهول الهوية بانكسي: لوحة عطسة العجوز من أحدث أعمالي

نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

استعادة لوحة لبانكسي في إيطاليا سرقت من مسرح باتاكلان في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد بانسكي أنه الشخص الذي يقف وراء عمل فني جديد يُظهر امرأة عجوز تعطس بعنف، بينما يطير طقم الأسنان الخاص بها في الهواء.

وظهرت هذه اللوحة الجدارية، التي أطلق عليها فنان الشارع اسم "!!Aachoo"، على جانب منزل في توترداون، وهي إحدى ضواحي مدينة بريستول البريطانية.

وأكد بانكسي أن العمل ملك له باستخدام موقعه الرسمي، وحسابه على "إنستغرام" الخميس.

وفي إحدى الصور التي نشرها الفنان، تظهر العجوز كما لو أن عطستها أوقعت سلة مهملات، وأدت إلى إلحاق الضرر بمظلة أحد المارة.

وعُثر على العمل الفني في شارع فيل "Vale Street"، وهو من أكثر الطرق السكنية انحداراً في بريطانيا، إذ يصل انحداره إلى حوالي 22 درجة.

وظهرت العديد من اللوحات الجدارية المبكرة لبانكسي في بريستول، ما دفع الكثير للاعتقاد بأن الفنان المجهول ينحدر من هذه المدينة الجنوبية الغربية.

وتُعد هذه الجدارية أحدث عمل كشفه بانكسي خلال الجائحة. وفي أبريل/نيسان، نشر الفنان مجموعة من الصور "إنستغرام" تبيت رسومات لفئران متناثرة في حمامه.

وفي إشارة لأولئك الذين اضطروا لتعديل نمط حياتهم بسبب "كوفيد-19"، أضاف الفنان خلال تعليق كتبه: تكره زوجتي عندما أعمل من المنزل".

لوحة لبانسكي كرم فيها العاملين في مجال الرعاية الصحية. Credit: Banksy/Instagram @banksy

في الشهر التالي، قام الفنان بتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية بصورة عنوانها "Game Changer"، والتي تُظهر طفلاً يلعب بدمية لممرضة ترتدي قناعاً وعباءة.

بعد ذلك، في يوليو/تموز، نشر الفنان مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهره وهو يعمل على صورة فأر على قطار أنفاق في لندن حث الناس عبرها على ارتداء أقنعة الوجه.

وفي وقت لاحق، أزالت سلطات النقل العمل الفني لانتهاكها "سياستها الصارمة ضد الكتابة على الجدران".

وحاز أحدث عمل لبانكسي على أكثر من مليوني إعجاب عبر "إنستغرام" بالفعل.

ولم يكشف بانكسي عن هويته علناً قط، ولكن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، نشر وكيل الفنان السابق المصور ستيف لازاريدس كتاباً منشور ذاتياً يعطي الجمهور لمحة نادرة عن الفنان أثناء عمله.

وتضمن الكتاب، الذي يحمل عنوان "Banksy Captured"، العديد من الصور التي لم يتم رؤيتها سابقاً للفنان، ولكن لا تكشف أي منها عن وجهه.

ويتألف الكتاب من 250 صفحة.